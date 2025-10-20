快訊

開老闆車外出撞死過馬路婦人 車廠員工畏罪肇逃躲一天遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區前天（18日）清晨發生死亡車禍，81歲林姓婦人凌晨4時許步行通過中興路時遭轎車撞飛，林婦倒地全身多處骨折送醫不治，肇事駕駛因心虛畏罪逃逸。汐止警昨天深夜逮捕肇逃的36歲賓男，詢後依肇事逃逸、過失致死等罪嫌送辦。

據了解，撞死林婦的36歲駕駛賓男在一間車廠工作，日前開著車廠老闆的轎車外出，18日凌晨4時許準備將車開回車廠。當賓男行經汐止區中興路、福德一路時，81歲林姓婦人正穿越馬路，賓男疑未注意當場將林婦撞飛，導致林婦噴飛10公尺重摔路面，賓男肇事後因心虛竟加速逃逸。

救護人員獲報到場，發現林婦全身多處骨折已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。汐止警獲報調閱監視器鎖定肇事車輛並分析嫌犯逃逸路線，發現肇事駕駛棄車後由他人接應逃逸至基隆友人住處躲藏。汐止警鎖定嫌犯蹤跡後，昨天晚間持拘票至基隆將賓男逮捕到案。

賓男到案時供稱撞到人心虛才會逃逸，警方詢後將依涉嫌肇事逃逸、過失致死等罪嫌將賓男移送士林地檢署偵辦。

汐止警方至基隆將撞死老婦肇逃的賓男逮捕。記者黃子騰／翻攝
汐止 撞飛 過失致死 肇逃 車禍

