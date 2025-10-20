快訊

影／心碎！「老公」招待旅遊未現身 女幫帶禮品返台落網才知是大麻

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

關務署台北關與航空警察局安檢大隊今年7月間在桃機第二航廈進行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國來台之X光顯像有異，待旅客提領通關時於以攔查，發現行李箱內夾藏第二級毒品大麻，總重量高達11.89公斤，市值初估逾新台幣2千萬元，全案依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，並於近日起訴。

航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，企圖藏毒闖關的48歲林姓女子長期失業，疑似遭到網路愛情詐騙，落網後堅稱行李內被查獲的大麻都是要幫老公送給客戶的高級伴手禮，直到警方出示毒品，林女才發現自己被騙而難過不已。

林女向警方供稱，她於今年5、6月間在網路上認識一名男子，因為對方日夜傳訊、噓寒問暖，讓單身已久的她心動不已進而交往，雙方並以老公、老婆相稱。老公自稱經營跨國生意非常忙碌，為了與她相聚還招待林女前往大陸四川、泰國曼谷等地旅遊，並提供免費住宿及機票。但旅遊期間老公忙到無法現身，並希望林女幫忙將「禮品」帶回台灣送給客戶，怎料竟是大麻。

航警局呼籲，大麻為我國列管第二級毒品，濫用恐致精神恍礙、認知障礙及記憶力衰退等後遺症，長期使用更可能導致憂鬱、焦慮、幻覺等精神疾病，社會危害甚鉅，國人勿因好奇而接觸毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林女辯稱是「老公」請她帶禮物回台送人，最後竟是第二級毒品大麻。圖／航警局提供
林女辯稱是「老公」請她帶禮物回台送人，最後竟是第二級毒品大麻。圖／航警局提供
林女行李中起出第二級毒品大麻毛重計11.89公斤，市值初估逾新台幣2千萬元。圖／航警局提供
林女行李中起出第二級毒品大麻毛重計11.89公斤，市值初估逾新台幣2千萬元。圖／航警局提供
林姓女子長期失業疑似遭到網路愛情詐騙、藏毒闖關。圖／航警局提供
林姓女子長期失業疑似遭到網路愛情詐騙、藏毒闖關。圖／航警局提供

