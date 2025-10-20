聽新聞
台61線貨車自撞 41歲男墜橋命危緊急送醫
41歲林姓男子今晨6時28分駕駛大貨車，行經台61線南下約19.2公里處時，不明原因突然自撞護欄，車頭當場斷裂，林男從高處墜落至橋下，當場無意識心跳，經消防人員搶救後送往敏盛醫院，詳細肇事原因仍待調查。
民眾於上午6時13分報案，發現一名男子掉落在蘆竹區西濱路一段長生電力公司斜對面的台61線橋下。桃園市消防局第三大隊山腳分隊接獲通報後，立即派遣竹圍分隊前往現場搶救。
消防人員抵達現場時，發現貨車碎片散落滿地，林男躺於路邊，右手開放性骨折、臉部撕裂傷約6公分，四肢多處擦傷，且已無意識、無呼吸、無脈搏。救護人員立即對林男施以急救處置，隨後由竹圍救護車緊急送往敏盛醫院搶救，詳細肇事原因仍待警方調查。
