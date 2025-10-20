快訊

高雄路邊2車遭鋼珠槍射擊玻璃碎成蜘蛛網 無業犯嫌落網狡辯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

許姓男子將自小貨車停放高市鳳山區路邊停車格，17日上午開車時，發現車窗遭疑似鋼珠槍射擊碎成蜘蛛網，怒報警；警方到場鑑識，發現另有一輛Minicooper也受害，調監視器追查，4小時後逮獲無業的盧姓男子，盧狡辯「想試BB槍好不好玩」。

鳳山警分局指出，南成派出所於上午7時許接獲被害人許姓男子（28歲）報案指稱，停放於保雅路與保華二路停車格的自小貨車窗遭破壞，經鑑識人員到場採證發現貨車車窗玻璃遭射4個疑似空氣槍的圓孔痕跡。

警方清查周邊車輛，發現另有1輛Minicooper車窗也遭同樣手法射擊，車窗有一個小圓孔，懷疑是同一人所為，調周邊監視器追查。

4小時後發現家住案發地附近的盧姓男子（39歲）涉嫌，將盧逮捕到案，並查扣俗稱「BB槍」玩具空氣槍1把；盧男供稱BB槍是向友人買來，係想試看看威力才射擊；警詢後依毀損罪移送高雄地檢署偵辦，另將BB槍送驗是否具殺傷力。

許姓男子17日上午發現停在高市鳳山區路邊停自小貨車車窗遭疑似鋼珠槍射擊碎成蜘蛛網，警方鑑識發現另有一輛Minicooper也受害。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
許姓男子17日上午發現停在高市鳳山區路邊停自小貨車車窗遭疑似鋼珠槍射擊碎成蜘蛛網，警方鑑識發現另有一輛Minicooper也受害。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
許姓男子17日上午發現停在高市鳳山區路邊停自小貨車車窗遭疑似鋼珠槍射擊碎成蜘蛛網，警方逮捕涉案的盧姓男子。圖／讀者提供
許姓男子17日上午發現停在高市鳳山區路邊停自小貨車車窗遭疑似鋼珠槍射擊碎成蜘蛛網，警方逮捕涉案的盧姓男子。圖／讀者提供
許姓男子17日上午發現停在高市鳳山區路邊停自小貨車車窗遭疑似鋼珠槍射擊碎成蜘蛛網，警方獲報到場鑑識，發現另有一輛Minicooper也受害。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
許姓男子17日上午發現停在高市鳳山區路邊停自小貨車車窗遭疑似鋼珠槍射擊碎成蜘蛛網，警方獲報到場鑑識，發現另有一輛Minicooper也受害。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

