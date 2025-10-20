聽新聞
高雄路邊2車遭鋼珠槍射擊玻璃碎成蜘蛛網 無業犯嫌落網狡辯
許姓男子將自小貨車停放高市鳳山區路邊停車格，17日上午開車時，發現車窗遭疑似鋼珠槍射擊碎成蜘蛛網，怒報警；警方到場鑑識，發現另有一輛Minicooper也受害，調監視器追查，4小時後逮獲無業的盧姓男子，盧狡辯「想試BB槍好不好玩」。
鳳山警分局指出，南成派出所於上午7時許接獲被害人許姓男子（28歲）報案指稱，停放於保雅路與保華二路停車格的自小貨車窗遭破壞，經鑑識人員到場採證發現貨車車窗玻璃遭射4個疑似空氣槍的圓孔痕跡。
警方清查周邊車輛，發現另有1輛Minicooper車窗也遭同樣手法射擊，車窗有一個小圓孔，懷疑是同一人所為，調周邊監視器追查。
4小時後發現家住案發地附近的盧姓男子（39歲）涉嫌，將盧逮捕到案，並查扣俗稱「BB槍」玩具空氣槍1把；盧男供稱BB槍是向友人買來，係想試看看威力才射擊；警詢後依毀損罪移送高雄地檢署偵辦，另將BB槍送驗是否具殺傷力。
