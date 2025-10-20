快訊

影／熟女酒駕租賃瑪莎拉蒂Levante 自撞分隔島 落網：只喝一罐啤酒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市湯姓女子在今天凌晨2時許，酒後駕駛瑪莎拉蒂休旅車Levante，行經南屯區時，疑不勝酒力，撞上中央分隔島後翻覆，湯女僅受輕傷，警方酒測，湯女酒精濃度已超標，但湯女仍稱「只喝一罐啤酒而已」，全案警詢後將依公共危險罪送辦，另湯女有酒駕前科，可處最高12萬元罰鍰、吊照、移置車輛。

第四警分局在今天凌晨2時許獲報，南屯區惠中路、市政北三路有一件瑪莎拉蒂休旅車自撞中央分隔島的交通事故，警方到場，現場僅有湯姓女子（49歲）手腳擦挫傷，沒有生命危險，湯女自述，案發前與朋友聚會時，有喝一罐海尼根。

經酒測，湯女酒精濃度是每公升0.30毫克，全案將依公共危險罪送辦，另外湯女有酒駕紀錄，屬10年內酒駕累犯，將依違反道交條例開罰，最高可罰12萬元罰鍰、吊銷駕照，另移置保管車輛。

經查，湯女駕駛瑪莎拉蒂休旅車是租賃車，以其跑車外型、性能聞名，要價不斐，依不同規格，價格從388萬元至898萬元不等。

第四警分局呼籲，飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，應選擇代駕、搭乘計程車或大眾運輸工具，以確保自身與他人安全。警方將持續加強取締酒駕，防制憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市湯姓女子在今天凌晨酒後駕駛瑪莎拉蒂休旅車，行經南屯區時自撞分隔島後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市湯姓女子在今天凌晨酒後駕駛瑪莎拉蒂休旅車，行經南屯區時自撞分隔島後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市湯姓女子在今天凌晨酒後駕駛瑪莎拉蒂休旅車，行經南屯區時自撞分隔島後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市湯姓女子在今天凌晨酒後駕駛瑪莎拉蒂休旅車，行經南屯區時自撞分隔島後翻車。記者陳宏睿／翻攝
台中市湯姓女子在今天凌晨酒後駕駛瑪莎拉蒂休旅車，行經南屯區時自撞分隔島後翻車，湯女手腳擦挫傷，被依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市湯姓女子在今天凌晨酒後駕駛瑪莎拉蒂休旅車，行經南屯區時自撞分隔島後翻車，湯女手腳擦挫傷，被依公共危險罪送辦。記者陳宏睿／翻攝

酒駕 瑪莎拉蒂 休旅車 交通事故 自撞

