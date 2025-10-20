影／小雲電視盒收看非法影視 賣8000台侵權11億 警逮12人送辦

桃園市張姓男子等人從對岸進口電視盒，以「小雲電視盒」為名在販售，張男等人會指導用戶下載非法軟體，收看侵權影視內容，2020年營業迄今，至少賣出8000台，以每台利潤3000元估算，不法獲利超過2400萬元，刑事局2年前收網抓人，陸續帶回張男等涉案12人，依違反著作權法等罪送辦，經權利人鑑定後，估計侵權市值破11億元，檢方近日偵結起訴。

刑事局智財大隊偵二隊在2023年針對網路賣場、社群軟體情蒐時，發現張姓男子（40歲）等人，涉在社區大樓內設立公司後，從對岸進口可收看侵權影視內容的「小雲電視盒SVI CLOUD」，每台成本約2000元，張等人以5000元的價格在網路賣場、門市販售，從2020年營業至查獲為止，至少賣出8000台，不法獲利逾2400萬元。

全案由中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會，受任非凡傳播股份有限公司等15家電視公司、日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）提出告訴後，由桃園地檢署指揮偵辦。

檢警陸續在前年8月、去年8月及今年4月收網，兵分新北市中和區、桃園市桃園區、台中市西屯區及南區等地搜索，帶回涉案張男等12人，查扣電腦主機、螢幕、筆電、機上盒455台、保固卡、出貨單據等證物，警詢後依違反著作權法等罪，移送檢方偵辦，另經權利人估算，張等人的侵權市值達11億元。

警方另針對該機上盒專屬APP「YOGURTTV」進行分析，掌握該機上盒連線登入的網域，向法院聲請強制執行，進行該網域停止解析，對該軟體持續進行監控，以確實阻斷非法機上盒及持續違法侵權。