高雄男駕贓車不打方向燈整路蛇行撞特斯拉 網：結局沒讓他失望

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子昨天下午在高市橋頭區竊取一輛未拔車鑰匙的轎車，沿路開往軍校路，未打方向燈，整路蛇行，險些撞上他車，後方車行車記錄器錄下違規過程，下一秒就撞上停紅燈的特斯拉車主，幸無人受傷；網友狠酸「看到結局舒服」。

網路社群Threads有網友貼文怒批一輛行駛在楠梓區軍校路上的轎車，指駕駛不打方向燈、整路蛇行，差點A到他，還好結果沒讓他失望，撞到特斯拉了，特斯拉車主超衰的，但肇事車撞到後還在移動，案情不單純；有網友回應，「開那鳥樣 結局舒服」。

左營警分局指出，這起車禍發生在昨晚6時許，警方接獲報案，前往軍校路和緯九路口處理，趕抵現場，了解當時張男（37歲）駕車於軍校路北往南變換車道時，不慎撞上前方停等紅燈的特斯拉駕駛胡姓女子（30歲），幸無人受傷，雙方亦無酒駕。

原以為是一起單純車禍事故，後警方查出張男駕駛的轎車是當天下午3時30分在橋頭區見遊覽車公司提供給司機代步的轎車車鑰匙未拔，偷車後逃逸；警詢後依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

張男駕贓車沿路違規，其中變換車道疑未依規定使用燈光，違反道路交通管理處罰條例第42條可處1200至3600元罰鍰；另張男無駕照，違反道交條例第21條1項1款，處6000元至24000元罰鍰，將依法製單舉發。

張姓男子昨天下午在高市橋頭區竊取轎車，沿路開往軍校路，未打方向燈，整路蛇行，撞上停紅燈的特斯拉。圖／讀者提供
張姓男子昨天下午在高市橋頭區竊取轎車，沿路開往軍校路，未打方向燈，整路蛇行，撞上停紅燈的特斯拉。圖／讀者提供
張姓男子昨天下午在高市橋頭區竊取轎車，沿路開往軍校路，未打方向燈，整路蛇行，撞上停紅燈的特斯拉，導致特斯拉車尾毀損。圖／讀者提供
張姓男子昨天下午在高市橋頭區竊取轎車，沿路開往軍校路，未打方向燈，整路蛇行，撞上停紅燈的特斯拉，導致特斯拉車尾毀損。圖／讀者提供
張姓男子昨天下午在高市橋頭區竊取轎車，沿路開往軍校路，未打方向燈，整路蛇行，撞上停紅燈的特斯拉。圖／讀者提供
張姓男子昨天下午在高市橋頭區竊取轎車，沿路開往軍校路，未打方向燈，整路蛇行，撞上停紅燈的特斯拉。圖／讀者提供

特斯拉 鑰匙 車禍 車主 贓車 竊盜

