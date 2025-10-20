三義鄉黑狗未繫繩攻擊2女童受傷 警方依法處理中
一名婦人日前帶著3名女童在苗栗縣三義鄉，突然遭到住家未繫繩的黑狗攻擊，3歲、9歲女童頭部、肩膀，及手、腳多處咬傷，全案由警方進一步處理中。
臉書社團「我是三義人」10月18日PO出10月11日上午10點56分參加木雕節活動，發生在廣聲新城木雕街，遊客1大3小突然遭住家沒繫繩的黑狗攻擊過程，並PO出女裡的傷勢，讓人看了心疼，PO文呼籲拜託有養狗的主人麻煩把狗綁起來好嗎？希望這種事情不要再發生了。
苗栗警分局今天證實11日下午2點多接獲家長事後報案，初步了解1名婦人與3孩童同行路過民宅時，遭民宅飼養的狗咬傷，造成2孩童受傷送醫，目前雙方仍在協調，尚未對飼主提出告訴。
苗栗警分局呼籲飼主若飼養犬貓等寵物，應妥善管理，確保未對他人造成威脅。若因未妥善管束導致他人受傷，將依法追究過失傷害責任。
苗栗縣動物保護自治條例規定，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，未使用牽繩、透氣口罩或其他適當防護措施，經勸導拒不改善，可處3000元至1萬5000千元罰鍰，並令其限期改善；屆期不改善者，得按次處罰。
