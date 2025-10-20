下大雨行駛國5「水漂」驚險失控 打滑先撞護欄再遭內側車慘撞

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

颱風外圍環流與東北季風共伴，宜蘭傾盆大雨，今上午近7時一輛行駛於國5南向50.7公里的轎車，疑因「水漂」造成車輛打滑失控，先撞擊外側護欄後，滑行至內側車道，再遭另一輛車撞上，兩車車頭幾乎全撞爛，駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

行經積水路段或遇車輛打滑時，如果急踩煞車可能更危險。今天上午6時47分許，國道5號南向50.7公里內側車道，劉女（87年次）駕駛自小客車疑似水漂失控撞擊外側護欄後，滑行至內側車道，遭李男（45年次）駕駛的自小客車因閃避不及撞上。

兩車的車頭呈現180度翻轉，現場交通大亂、零件四散，一度造成車流受阻，劉女駕駛左手擦傷，李男則是左手、腳、胸部不適，國九大隊及救護車獲報到場，把兩人送往博愛醫院就醫。

警方表示，雙方酒測值均為零，7時35分排除恢復通車，呼籲駕駛人雨天行車危機四伏，務必提高警覺，行經積水路段或遇車輛打滑時，切勿急踩煞車減少打滑風險，另外提醒駕駛人濕滑路面會增加煞車距離，請務必加大與前車的安全距離，預留充足的反應時間，確保行車安全。

一輛行駛於國5南向50.7公里的轎車，疑因「水漂」造成車輛打滑失控，先撞擊外側護欄後，滑行至內側車道，再遭另一輛車撞上，兩車車頭幾乎全撞爛，駕駛受傷送醫。警方提醒行經積水路段或遇車輛打滑時，如果急踩煞車可能更危險。圖／警方提供
