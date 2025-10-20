下大雨行駛國5「水漂」驚險失控 打滑先撞護欄再遭內側車慘撞

颱風外圍環流與東北季風共伴，宜蘭傾盆大雨，今上午近7時一輛行駛於國5南向50.7公里的轎車，疑因「水漂」造成車輛打滑失控，先撞擊外側護欄後，滑行至內側車道，再遭另一輛車撞上，兩車車頭幾乎全撞爛，駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

行經積水路段或遇車輛打滑時，如果急踩煞車可能更危險。今天上午6時47分許，國道5號南向50.7公里內側車道，劉女（87年次）駕駛自小客車疑似水漂失控撞擊外側護欄後，滑行至內側車道，遭李男（45年次）駕駛的自小客車因閃避不及撞上。

兩車的車頭呈現180度翻轉，現場交通大亂、零件四散，一度造成車流受阻，劉女駕駛左手擦傷，李男則是左手、腳、胸部不適，國九大隊及救護車獲報到場，把兩人送往博愛醫院就醫。