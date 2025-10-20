毛孩被毒殺走回家見主人最後一面 台中此巷道已5隻狗被毒死

台中一隻黃狗日前在石岡區國校巷戶外疑吃到毒餌，拖命回家見主人最後一面才斷氣；附近居民說，此巷道今年已有5隻狗被毒殺，痛斥毒狗者會有報應，也提醒其他飼主注意狗在戶外行為；台中市動保處表示，訪查未發現毒餌，黃狗遺體已火化無法查驗。

台中市石岡區國校巷可連接土牛運動公園，台中市動保處已在公園入口設告示牌，標示「嚴禁毒殺犬貓，最重可處徒刑」；當地派出所也回應居民表示，土牛運動公園傳出不明人士惡意毒狗訊息，警方初步巡視，未接獲報案，已加強公園周遭巡邏。

台中市動保處長林儒良表示，今年共接獲一件國校巷犬隻遭毒殺的案件，10月16日接獲民眾通報所飼犬隻疑似遭到吃到毒餌致死，但未見毒餌且當日已將屍體火化，目前尚無行為人。倘查有故意傷害動物致死，可依動物保護法第25條第1項第1款處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰款。

民眾前天在地方臉書PO文和照片說，土牛國校巷又發生狗不幸被惡意毒殺事件，請附近居民提高警覺綁好狗，到公園溜狗也要注意，勿讓愛犬亂吃地面餅乾或麵包屑；PO文者痛心說，「狗有妨礙到你嗎，為何一直痛下毒手」。