機車改裝、噪音超速擾民又危險 里港警台24線5個月開罰2027件

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台24線是通往屏東縣三地門鄉、霧台鄉交通要道，也因多地形彎繞，易引發危險，每到假日成為熱門景點，里港警分局從5月起結合環保局監理站在三德檢查哨不定期聯合稽查，今年至10月舉發超速1377件、變更車體650件，共開罰2027件。

警方指出，因部分機車騎士改裝車體、排氣管及超速，造成部落居民安寧受擾。警方18日結合環保局在三德檢查所聯合稽查，當天取締違規16件，包括無照駕駛2件、越級駕駛3件、違規改裝車輛排氣管2件、違規改裝機車後照鏡9件，另外通報噪音車召回檢驗1部。

警方指出，今年5月起結合相關單位假日在台24線強力執法，不定時結合監理站、環保局聯合稽查，採不定時定點加強取締超速、改裝車體，統計今年截至目前舉發超速1377件、變更車體設備650件。

里港警分局組長巴龍祥說，台24線是通往霧台鄉唯一道路，到各部落路段均設速限警示標誌，請遵守速限，避免因車速過快導致事故。違規改裝車體易造成車輛結構改變，影響行車安全，可依道路交通管理處罰條例第18條處2400元以上罰鍰，並責令檢驗、一年內違反二次以上吊扣牌照三個月；三年內經吊扣牌照二次，再違反者，吊銷牌照。

警方18日在三德檢查哨聯合稽查，有兩輛機車行經時擅自通過，未依規定停下申請入山，警方即時制止，現場發現其中一輛機車照後鏡不符規定及排氣管未申報，依道路交通管理處罰條例第16條舉發。

警方提醒，根據人民入出台灣地區山地管制區作業規定，申請入出山地經常管制區者，應填申請書。未依規定申請入山許可，經勸離不聽依社秩法71條規定，於主管機關明示禁止出入之處所，擅行出入不聽勸阻者，處6000元以下罰緩；民眾進入台24線三地門、霧台山區需辦理入山登記，除三德檢查哨外，台24線上三地門分駐所、里港分局均可辦理，亦可於3日前上縣警局網站登錄，以節省排隊時間。

分局長邱逸樵表示，警方執法無假期，將持續針對民眾反映改裝噪音車輛常行駛區域或危險駕車路段加強巡查，加強取締各類交通違規行為，以防止事故發生。

里港警分局從5月起結合環保局、監理站在通往霧台鄉的台24線、或是三德檢查哨不定期聯合稽查，5月至10月舉發超速1377件、變更車體650件，共開罰2027件。圖／警方提供
