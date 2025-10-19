快訊

直擊／楊謹華也來看BLACKPINK！Rosé今天嗑這一味 粉絲讚「真的懂吃」

偕友遊嘉義青雲瀑布 22歲男滑落深潭救起送醫不治

中央社／ 嘉義縣19日電

嘉義大埔鄉青雲瀑布今天下午發生溺水意外，22歲男子與3名友人到此遊玩，不慎滑落瀑布下方深潭，消防人員獲報2小時後找到人但已無生命跡象，確切事發原因警方調查中。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，今天下午2時許獲報，4名男性民眾到大埔鄉青雲瀑布遊玩，其中1人不慎滑落潭中，不見人影。

消防局立即出動各式消防車輛6輛、1艘救生艇，消防人員8名、義消人員4名前往搜尋，下午4時許尋獲溺水年子已無生命跡象，但仍將人送往大埔醫療站救治，後續交由警方處理。

警方表示，男子救起後送醫不治，現已送至嘉義市殯儀館，確切事發原因調查中。消防局強調，近日山區午後常有大雨發生，民眾切記不可在有「禁止游泳」、「水深危險」等標誌區域內戲水。

嘉義 大埔

延伸閱讀

新莊鐵皮工廠竄大火照亮黑夜 消防局急籲民眾關閉門窗

國道四號高架橋機車女騎士疑墜落 消防人員橋下找到人送醫

蘆洲男家中燒廢紙引大火害19人急疏散 男自承：火是我放的

嘉義六腳驚見嬰屍！印尼移工產子丟麻布袋 狠心母失蹤

相關新聞

影／羅東最高24層樓地標村却酒店驚傳火警 廚房電線走火迅速撲滅

宜蘭羅東鎮最高24層樓地標，村却國際溫泉酒店傍晚傳出火警，民眾拍到酒店內有火光及濃煙，消防車也到場。酒店表示，當時是地下...

影／命大！機車騎士被撞空翻數圈後摔落 奇蹟似地只受輕傷

宜蘭冬山鄉富英路與珍珠路口今天發生一起機車、休旅車交叉撞車禍，休旅車行經路口時幾乎沒有減速，撞上閃避不及的機車，機車騎士...

攀登阿玉山失聯3天 搜救人員山區深潭驚見浮屍確認是失聯山友

宜蘭黃姓與陳姓山友相邀攀登阿玉山16 日失聯，隔天下午陳姓山友自行返家，黃姓山友仍失聯。搜救人員今天再度啟動搜尋，下午在...

新莊鐵皮工廠竄大火照亮黑夜 消防局急籲民眾關閉門窗

新北市新莊區壽山路1間鐵皮工廠倉庫今天傍晚5時許發生火警，由於倉庫內存放許多易燃物品，火勢迅速延燒竄出大量火舌濃煙並有延...

台中民宅傳惡臭...房東通報警消 六旬房客已死房內

台中警消在今天中午接獲通報，西區西屯路一間民宅傳出惡臭，房東指稱屋內六旬薛姓房客至少10天未見，警消開門進入後，發現薛男...

影／開註銷車牌車被攔扣車暴怒 男爆粗口遭管束竟上網公審警

34歲蔡男今晨2時許駕駛註銷車牌轎車行經新北市三芝時被警攔下，不料蔡男情緒激動辱罵警員，警員對他實施管束時還被蔡男撞擊受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。