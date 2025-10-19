偕友遊嘉義青雲瀑布 22歲男滑落深潭救起送醫不治

嘉義大埔鄉青雲瀑布今天下午發生溺水意外，22歲男子與3名友人到此遊玩，不慎滑落瀑布下方深潭，消防人員獲報2小時後找到人但已無生命跡象，確切事發原因警方調查中。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，今天下午2時許獲報，4名男性民眾到大埔鄉青雲瀑布遊玩，其中1人不慎滑落潭中，不見人影。

消防局立即出動各式消防車輛6輛、1艘救生艇，消防人員8名、義消人員4名前往搜尋，下午4時許尋獲溺水年子已無生命跡象，但仍將人送往大埔醫療站救治，後續交由警方處理。

警方表示，男子救起後送醫不治，現已送至嘉義市殯儀館，確切事發原因調查中。消防局強調，近日山區午後常有大雨發生，民眾切記不可在有「禁止游泳」、「水深危險」等標誌區域內戲水。