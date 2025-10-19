攀登阿玉山失聯3天 搜救人員山區深潭驚見浮屍確認是失聯山友
宜蘭黃姓與陳姓山友相邀攀登阿玉山16 日失聯，隔天下午陳姓山友自行返家，黃姓山友仍失聯。搜救人員今天再度啟動搜尋，下午在福山植物園與阿玉山之間的深潭，發現1具男性浮屍，撈起遺體確認是失聯黃姓山友，傍晚搬運遺體下山交由警方及家屬處理。
阿玉山是蘭陽5大名山之一，家住在員山鄉60歲黃姓山友與宜蘭市65歲陳姓山友相邀攀登，16日上午兩人從福山植物園專用道路旁的阿玉林道入口起登，原定當天晚上返家，但入夜未見人回來，陳妻打手機聯絡不上丈夫，趕緊向縣消防局請求派員搜救。
縣消防局組隊搜尋，發現山友的車輛還在登山口，17日下午接獲陳姓山友家屬來電，得知陳姓山友自行下山返家。陳男表示，16日晚上他與黃姓山友夜宿溪畔，隔天起來發現黃姓山友不見了，原以為對方先行返家，所以他才獨自下山。
救援小組今天再度展開搜尋，一行人6時許從阿玉山登山口入山擴大搜尋；另外湖西村熟稔山路村民一行6人組成自救團，今天上午7時也入山協助尋找，但由於歇性大雨，加上山區起霧，能見度差，增添搜救困難度。
中午12時34分，湖西村村長致電119表示，自救團人員在粗坑溪上游，即福山便道二號橋往上走約30分鐘處，發現失聯的黃男跌落深潭死亡，通知救援小組合力撈起遺體搬運下山，後續交由警方及家屬處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言