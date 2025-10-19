快訊

直擊／火辣程度不輸給港都溫度！BLACKPINK身穿熱褲、馬甲大秀好身材

失蹤逾2年！陸前外長秦剛傳亮相北京公開活動

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

聽新聞
0:00 / 0:00

影／命大！機車騎士被撞空翻數圈後摔落 奇蹟似地只受輕傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉富英路與珍珠路口今天發生一起機車、休旅車交叉撞車禍，休旅車行經路口時幾乎沒有減速，撞上閃避不及的機車，機車騎士被撞飛後空中翻滾數圈後摔落，過程驚險，卻只受輕傷，讓人直呼命大，警方到場處理雙方均無酒駕。

羅東警方調查，84年次莊姓男子駕駛自小客車沿冬山鄉幸福一路往富英路方向行駛（南往北），與81年次的吳姓男子騎乘機車，沿著珍珠一路由西往東方向直行，雙方將近中午1時在富英路與珍珠一路口發生碰撞，造成機車騎士受傷。

車禍經過剛好被機車後方用路人的行車紀錄器拍下，騎士騎到路口時發現右方有來車，閃避不及被休旅車撞上，整個人撞飛後空中翻騰，機車卡在休旅車前方往前推了數公尺才停止。事發後，駕駛趕緊下車關心騎士傷勢，幸好只受到擦傷。

羅東分局表示，支道車應停讓幹道車先行，幹道車也應減速慢行注意路況，該路口未設號誌，雙方均應減速注意來車，初步研判疑因雙方未停讓釀禍，肇事原因進一步調查。

行經路口未減速，機車騎士遭休旅車撞飛，在空翻數圈後摔落，全身只受輕傷，讓人直呼命大。圖／讀者提供
行經路口未減速，機車騎士遭休旅車撞飛，在空翻數圈後摔落，全身只受輕傷，讓人直呼命大。圖／讀者提供
行經路口未減速，機車騎士遭休旅車撞飛，在空翻數圈後摔落，全身只受輕傷，讓人直呼命大。圖／讀者提供
行經路口未減速，機車騎士遭休旅車撞飛，在空翻數圈後摔落，全身只受輕傷，讓人直呼命大。圖／讀者提供

休旅車 珍珠 羅東

延伸閱讀

桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

不只翻轉布丁！翰林茶館「翻轉珍奶」90%都是珍珠　限時優惠現省34元

未掛車牌拒檢逃逸警連開2槍！休旅車自撞電桿駕駛遭逮

輝達T17、T18卡關轉向T12？ 專家點出4困境「除非奇蹟、相忍為國」

相關新聞

美麗華摩天輪故障停擺 30名男女受困驚魂逾半小時

台北市中山區美麗華百樂園摩天輪今午2時許故障停擺，現場10組人員（11男19女）共30人受困摩天輪上逾40分鐘，經消防員...

影／羅東最高24層樓地標村却酒店驚傳火警 廚房電線走火迅速撲滅

宜蘭羅東鎮最高24層樓地標，村却國際溫泉酒店傍晚傳出火警，民眾拍到酒店內有火光及濃煙，消防車也到場。酒店表示，當時是地下...

影／命大！機車騎士被撞空翻數圈後摔落 奇蹟似地只受輕傷

宜蘭冬山鄉富英路與珍珠路口今天發生一起機車、休旅車交叉撞車禍，休旅車行經路口時幾乎沒有減速，撞上閃避不及的機車，機車騎士...

新莊鐵皮工廠竄大火照亮黑夜 消防局急籲民眾關閉門窗

新北市新莊區壽山路1間鐵皮工廠倉庫今天傍晚5時許發生火警，由於倉庫內存放許多易燃物品，火勢迅速延燒竄出大量火舌濃煙並有延...

台中民宅傳惡臭...房東通報警消 六旬房客已死房內

台中警消在今天中午接獲通報，西區西屯路一間民宅傳出惡臭，房東指稱屋內六旬薛姓房客至少10天未見，警消開門進入後，發現薛男...

影／開註銷車牌車被攔扣車暴怒 男爆粗口遭管束竟上網公審警

34歲蔡男今晨2時許駕駛註銷車牌轎車行經新北市三芝時被警攔下，不料蔡男情緒激動辱罵警員，警員對他實施管束時還被蔡男撞擊受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。