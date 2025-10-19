影／命大！機車騎士被撞空翻數圈後摔落 奇蹟似地只受輕傷

宜蘭冬山鄉富英路與珍珠路口今天發生一起機車、休旅車交叉撞車禍，休旅車行經路口時幾乎沒有減速，撞上閃避不及的機車，機車騎士被撞飛後空中翻滾數圈後摔落，過程驚險，卻只受輕傷，讓人直呼命大，警方到場處理雙方均無酒駕。

羅東警方調查，84年次莊姓男子駕駛自小客車沿冬山鄉幸福一路往富英路方向行駛（南往北），與81年次的吳姓男子騎乘機車，沿著珍珠一路由西往東方向直行，雙方將近中午1時在富英路與珍珠一路口發生碰撞，造成機車騎士受傷。

車禍經過剛好被機車後方用路人的行車紀錄器拍下，騎士騎到路口時發現右方有來車，閃避不及被休旅車撞上，整個人撞飛後空中翻騰，機車卡在休旅車前方往前推了數公尺才停止。事發後，駕駛趕緊下車關心騎士傷勢，幸好只受到擦傷。