影／開註銷車牌車被攔扣車暴怒 男爆粗口遭管束竟上網公審警

34歲蔡男今晨2時許駕駛註銷車牌轎車行經新北市三芝時被警攔下，不料蔡男情緒激動辱罵警員，警員對他實施管束時還被蔡男撞擊受擦傷，警員事後通知蔡男家屬將他帶回。不料蔡男竟在爆料公社PO文控警執法過當，淡水警也澄清並無毆打情形。

淡水警員今天凌晨2時許巡邏行經三芝區淺水灣時，巡邏車上AI巡防系統警示1輛藍色福特轎車懸掛的是註銷車牌，警員立即趨前將該車攔下盤查。警員依規定告知開車的34歲蔡男攔查原因，並開單告發及進行移置保管作業。

不料蔡男得知車輛將被拖吊移置後，情緒突然十分激動，當街對警員大聲咆哮還辱罵警員。警方口頭制止無效，見他情緒失控恐有自傷或攻擊他人之虞，依規定對他實施管束，過程中警員還遭蔡男撞擊受擦傷，所幸傷勢輕微無礙。