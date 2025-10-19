聽新聞
0:00 / 0:00
影／開註銷車牌車被攔扣車暴怒 男爆粗口遭管束竟上網公審警
34歲蔡男今晨2時許駕駛註銷車牌轎車行經新北市三芝時被警攔下，不料蔡男情緒激動辱罵警員，警員對他實施管束時還被蔡男撞擊受擦傷，警員事後通知蔡男家屬將他帶回。不料蔡男竟在爆料公社PO文控警執法過當，淡水警也澄清並無毆打情形。
淡水警員今天凌晨2時許巡邏行經三芝區淺水灣時，巡邏車上AI巡防系統警示1輛藍色福特轎車懸掛的是註銷車牌，警員立即趨前將該車攔下盤查。警員依規定告知開車的34歲蔡男攔查原因，並開單告發及進行移置保管作業。
不料蔡男得知車輛將被拖吊移置後，情緒突然十分激動，當街對警員大聲咆哮還辱罵警員。警方口頭制止無效，見他情緒失控恐有自傷或攻擊他人之虞，依規定對他實施管束，過程中警員還遭蔡男撞擊受擦傷，所幸傷勢輕微無礙。
蔡男被警方管束後帶回派出所，事後由家屬到派出所將他帶回。不料蔡男卻在臉書社團爆料公社PO文質疑警方執法過當。淡水警今天下午出示密錄器澄清，當時現場警方並無對蔡男有推擠或毆打情事，執法過程全程符合規定，並無執法過當。對於蔡男駕駛註銷車牌車輛，警方依法查扣車牌並移置保管車輛，警員對蔡男均不願提告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言