快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

聽新聞
0:00 / 0:00

國4高架橋女騎士從10多公尺高處墜落 研判「2因素」救了她

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，一名機車女騎士今天從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，在橋下聚興橋下草叢找到女子，送醫急救，墜橋原因由警方調查中；警方已查出女子身分是泰籍移工，她從10多公尺高處墜落，急救後無生命危險。

台中市消防局今天上午11時39分獲報，潭子區國四26.8k聚興橋旁有緊急救護案，報案人表示，見有人原本騎著機車在國道4號26.8K往台74快速道路往快官方向行進，不知為何從高架橋上落下，目視未發現其掉落位置，消防局派遣潭子分隊及頭家厝分隊，出動各式車消防車輛6輛（含2輛救護車）及消防人員10名。

消防隊員到場回報，在近聚興橋附近草地發現墜橋者，1名年約30多歲女子身上無明顯外傷、意識不清、對聲音有反應，經處置後送到台中慈濟醫院急救。女子頸椎不舒服，四肢正常、意識清楚，送進加護病房觀察，並檢查是否有腦震盪，目前無生命危險。

警方已查出她是30歲泰籍合法移工，停在國道上的機車已載回平面道路，她違規騎車上國道和墜橋原因，由警方調查中。從十公尺處墜落仍能生還原因， 警方研判下方是厚厚草叢與軟泥地，才能撿回一命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，一名機車女騎士今天疑從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，最後在橋下聚興橋下草叢找到女子，送醫急救。圖／台中市消防局提供
國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，一名機車女騎士今天疑從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，最後在橋下聚興橋下草叢找到女子，送醫急救。圖／台中市消防局提供
國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，一名機車女騎士今天疑從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，最後在橋下聚興橋下草叢找到女子，送醫急救。圖／台中市消防局提供
國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，一名機車女騎士今天疑從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，最後在橋下聚興橋下草叢找到女子，送醫急救。圖／台中市消防局提供

國道 高架橋 移工

延伸閱讀

國道四號高架橋機車女騎士疑墜落 消防人員橋下找到人送醫

影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火

北市消防局攜手後站商圈辦「防災嘉年華」 推廣防災新觀念

台南女騎士半夜自摔…機車滑行30公尺全面燃燒 酒測值高達0.93

相關新聞

美麗華摩天輪故障停擺 30名男女受困驚魂逾半小時

台北市中山區美麗華百樂園摩天輪今午2時許故障停擺，現場10組人員（11男19女）共30人受困摩天輪上逾40分鐘，經消防員...

影／南投賓士街頭突暴走 瘋狂連環撞…女駕駛被警拉下車

南投埔里中華路今近午發生車禍事故，一輛白色賓士因不明原因突失控，連續衝撞停在路旁的多輛汽、機車，巨大聲響引起附近民眾查看...

台中64歲婦不明哽塞失去呼吸心跳 搶救後仍有生命危險

台中市霧峰區一名64歲婦人，中午12時48分時不明原因「異物哽塞」消防局據報趕往將她送醫，到院時已失去呼吸心跳，目前仍急...

國4高架橋女騎士從10多公尺高處墜落 研判「2因素」救了她

國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，一名機車女騎士今天從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，在橋下聚興橋下草叢找...

前雲林縣鎮代與人妻幽會挨告 反告對方違法蒐證

曾經擔任雲林縣鎮民代表、參選過立委，並在雲林、台南市等學校擔任棒球校隊總教練的彭姓男子，在台南當教練期間，與林姓男子妻子...

蘆洲男家中燒廢紙引大火害19人急疏散 男自承：火是我放的

新北市蘆洲區三民路驚傳縱火案，一棟公寓2樓今天中午12時許突然發生火警，消防人員趕抵發現民宅已竄出大量濃煙。此時32歲林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。