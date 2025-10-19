國4高架橋女騎士從10多公尺高處墜落 研判「2因素」救了她

國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，一名機車女騎士今天從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，在橋下聚興橋下草叢找到女子，送醫急救，墜橋原因由警方調查中；警方已查出女子身分是泰籍移工，她從10多公尺高處墜落，急救後無生命危險。

台中市消防局今天上午11時39分獲報，潭子區國四26.8k聚興橋旁有緊急救護案，報案人表示，見有人原本騎著機車在國道4號26.8K往台74快速道路往快官方向行進，不知為何從高架橋上落下，目視未發現其掉落位置，消防局派遣潭子分隊及頭家厝分隊，出動各式車消防車輛6輛（含2輛救護車）及消防人員10名。

消防隊員到場回報，在近聚興橋附近草地發現墜橋者，1名年約30多歲女子身上無明顯外傷、意識不清、對聲音有反應，經處置後送到台中慈濟醫院急救。女子頸椎不舒服，四肢正常、意識清楚，送進加護病房觀察，並檢查是否有腦震盪，目前無生命危險。

警方已查出她是30歲泰籍合法移工，停在國道上的機車已載回平面道路，她違規騎車上國道和墜橋原因，由警方調查中。從十公尺處墜落仍能生還原因， 警方研判下方是厚厚草叢與軟泥地，才能撿回一命。