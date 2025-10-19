影／南投賓士街頭突暴走 瘋狂連環撞…女駕駛被警拉下車

南投埔里中華路今近午發生車禍事故，一輛白色賓士因不明原因突失控，連續衝撞停在路旁的多輛汽、機車，巨大聲響引起附近民眾查看，現場驚呼連連，也有人拍下驚險過程，所幸警方及時到場攔阻，無人受傷，目前全案埔里分局偵辦中。

據了解，該輛白車今天上午11時許，行駛在埔里中華路時突失控衝撞路旁車輛，目擊民眾表示，該輛白車先撞了路旁多輛汽車及三角錐，聲音之大，本來有下車，不知道為何又上車發動車子往前開，他先生之後就拿手機錄影，撞到一堆車。

根據目擊民眾提供影片，影片中，白車撞倒路旁機車，車頭撞上路旁銀色廂型車，白車稍微停頓了一下，就有倒車往前行駛，隨後又撞倒路旁至少2部機車，又撞上一輛白色休旅車仍往前移動，所幸警車到場堵住去路及現場民眾攔阻才停下來。