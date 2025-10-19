國道四號高架橋機車女騎士疑墜落 消防人員橋下找到人送醫

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，今天一名機車女騎士疑從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，最後在橋下聚興橋下草叢找到女子，送醫急救，墜橋原因由警方調查中。

台中市消防局今天上午11時39分獲報，潭子區國四26.8k聚興橋旁有緊急救護案，報案人表示，有人騎機車在國道4號26.8K往台74快速道路往快官方向高架橋上跳下，目視未發現其掉落位置，消防局派遣潭子分隊及頭家厝分隊，出動各式車消防車輛6輛（含2輛救護車）及消防人員10名。

消防隊員到場回報，在近聚興橋附近草地發現跳橋者，1名年約30多歲女子身上無明顯外傷、意識不清、對聲音有反應，經處置後送到台中慈濟醫院急救。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

國道四號潭子高架橋段，今天一名機車女騎士疑從橋上墜落，台中消防人員橋下找到人送醫急救。圖／台中市消防局提供
國道四號潭子高架橋段，今天一名機車女騎士疑從橋上墜落，台中消防人員橋下找到人送醫急救。圖／台中市消防局提供
國道四號潭子高架橋段，今天一名機車女騎士疑從橋上墜落，台中消防人員橋下找到人送醫急救。圖／台中市消防局提供
國道四號潭子高架橋段，今天一名機車女騎士疑從橋上墜落，台中消防人員橋下找到人送醫急救。圖／台中市消防局提供

