國道四號高架橋機車女騎士疑墜落 消防人員橋下找到人送醫
國道四號台中潭子高架橋段發生驚險事故，今天一名機車女騎士疑從橋上墜落，台中市消防局派人員到場搜尋救護，最後在橋下聚興橋下草叢找到女子，送醫急救，墜橋原因由警方調查中。
台中市消防局今天上午11時39分獲報，潭子區國四26.8k聚興橋旁有緊急救護案，報案人表示，有人騎機車在國道4號26.8K往台74快速道路往快官方向高架橋上跳下，目視未發現其掉落位置，消防局派遣潭子分隊及頭家厝分隊，出動各式車消防車輛6輛（含2輛救護車）及消防人員10名。
消防隊員到場回報，在近聚興橋附近草地發現跳橋者，1名年約30多歲女子身上無明顯外傷、意識不清、對聲音有反應，經處置後送到台中慈濟醫院急救。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言