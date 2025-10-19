新莊民宅飄散濃厚異味 房東開門赫見租客發黑腫脹倒地亡

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區民安路今天上午有民眾聞到異味，且發現鄰居許久未出門趕緊報警。警方及消防人員到場，會同房東開門後，赫然發現69歲戴姓租客倒臥屋內，全身發黑腫脹明顯死亡多日。警方勘驗現場無外力介入跡象，戴男確切死因仍待相驗釐清。

新北市消防局及新莊警方今天上午10時許接獲報案，民安路一處民宅傳出疑似屍臭味，且住在該屋的男子已許久未出門。警方及消防人員獲報趕抵，經通知房東到場開門後，發現租客戴男倒臥屋內明顯死亡，警方立即封鎖現場採證。

經鑑識人員勘驗後，現場並無打鬥跡象，門鎖亦無被破壞情形，初判並無外力介入，將報請檢察官進行相驗以釐清戴男確切死因。

警方呼籲，獨居長者平時應與家人、鄰里保持聯繫，親友若長時間無法聯絡或察覺異狀，應主動關心並及時通報相關單位，共同維護社區安全與弱勢者的生活照護。

警方拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝
警方拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

