新莊民宅飄散濃厚異味 房東開門赫見租客發黑腫脹倒地亡
新北市新莊區民安路今天上午有民眾聞到異味，且發現鄰居許久未出門趕緊報警。警方及消防人員到場，會同房東開門後，赫然發現69歲戴姓租客倒臥屋內，全身發黑腫脹明顯死亡多日。警方勘驗現場無外力介入跡象，戴男確切死因仍待相驗釐清。
新北市消防局及新莊警方今天上午10時許接獲報案，民安路一處民宅傳出疑似屍臭味，且住在該屋的男子已許久未出門。警方及消防人員獲報趕抵，經通知房東到場開門後，發現租客戴男倒臥屋內明顯死亡，警方立即封鎖現場採證。
經鑑識人員勘驗後，現場並無打鬥跡象，門鎖亦無被破壞情形，初判並無外力介入，將報請檢察官進行相驗以釐清戴男確切死因。
警方呼籲，獨居長者平時應與家人、鄰里保持聯繫，親友若長時間無法聯絡或察覺異狀，應主動關心並及時通報相關單位，共同維護社區安全與弱勢者的生活照護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言