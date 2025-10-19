前雲林縣鎮代與人妻幽會挨告 反告對方違法蒐證

曾經擔任雲林縣鎮民代表、參選過立委，並在雲林、台南市等學校擔任棒球校隊總教練的彭姓男子，在台南當教練期間，與林姓男子妻子發生婚外情；林提告求償，彭反告林違法蒐證，求償180萬元，台南地院簡易庭判決彭應賠償林精神慰撫金30萬元，駁回彭的告訴。

林姓男子提起侵權行為損害賠償訴訟指出，他與妻子結婚後育有2名未成年子女，彭姓男子是他小學兒子的棒球隊總教練；彭明知他的妻子已結婚，仍與妻子私下往來，去年5月他目擊彭從家中離開，才知道妻子居然邀請彭到家中吃飯。

林表示，去年8月，他帶子女去外縣市參加球類比賽，從遠端登入監視器系統查看家中情況卻看不到畫面，返家見監視器電源線均遭拔除；此後更發現妻子與彭姓男子互動頻繁，密集傳送訊息或照片，妻子還在子女都回家後，自行前往棒球場跟彭獨處。

林向國小反映此事，學校列為校安事件，不續聘彭為校隊教練；林認為，彭仍不知收斂，持續與他的妻子密切交往，今年1月深夜在西門圓環比肩吃宵夜，還在彭經營的運動館外親吻、擁抱，更多次於深夜、清晨間一同進出該運動館。

林主張，彭與他的妻子來往已逾越一般朋友分際，與熱戀男女無異，破壞他與妻子間夫妻生活圓滿安全及幸福，請求彭應賠償他精神上損害50萬元。

彭姓男子承認知道林姓男子妻子已婚，但主張我國並無配偶權明文規定，對於外遇所侵害權利，尚須具備「情節重大」要件；他與林的妻子僅能說是異性好友，並無情節重大情況，且運動館是他與林的妻子共同出資經營，林妻出入該處所合情合理。

彭反告林姓男子，未經他同意，在運動館對面屋簷架設2台監視器，每天24小時錄影蒐集他與林妻及運動館消費者個人資料，已違反個人資料保護法；林非法取得監視錄影畫面，該畫面擷圖不得作為證據使用，且應賠償他精神上損害，請求賠償180萬元。

法官認為，監視器拍攝位置為運動館對外營業一樓範圍，屬一般人得以共見共聞場所，林並非刻意於非公開場所，私自架設錄影設備竊錄彭非公開影像，足見林並非以強暴、脅迫方式取得錄影畫面，亦非長時間不法侵害彭的隱私權。

法院考量，林在面對他人現時不法侵害配偶權情況下，因侵害配偶權行為多屬隱密為之，蒐證不易，林為防衛自己權利而擷取該監視器錄影畫面作為訴訟使用，未任意散布或供其他用途使用；應認相關證據資料具相當重要性及必要性，促進法院發現真實。

法院依據視器畫面擷圖，可見林妻今年5月間共5次被拍下晚上或凌晨進入運動館，直到天亮才離去，並在門口與彭姓男子親吻、擁抱，彭還有撫摸林妻頭部及後頸部位；林姓男子也提出曾在西門圓環撞見兩人，持手機錄影並質問妻子，直到警方獲報到場，作為證據。

法院認定，彭與林妻互動親暱，已逾越一般正常男女來往情誼，客觀上與親密交往中男女無異，足以影響家庭共同生活互信基礎，破壞夫妻共同生活圓滿、安全及幸福，不法侵害林基於配偶及婚姻關係的身分法益，而達情節重大程度，並導致林7次前往心理治療諮商。