快訊

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

唾液越多牙齒自我修復力越強 牙醫師教你5招讓口水更容易分泌

蘆洲男家中燒廢紙引大火害19人急疏散 男自承：火是我放的

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區三民路驚傳縱火案，一棟公寓2樓今天中午12時許突然發生火警，消防人員趕抵發現民宅已竄出大量濃煙。此時32歲林男自稱火是他放的。消防人員立即布線搶救迅速將火勢撲滅，並疏散19名住戶，所幸無人受傷，確切起火原因待查。

新北市消防局今天中午12時許接獲報案，蘆洲區三民路26巷1棟公寓發生火警。消防人員趕抵現場時，發現起火的公寓已竄出大量濃煙，1名住在2樓的32歲林男逃出火場，向消防人員表示火是他放的，立即被消防人員及警方控制，火勢在消防人員灌救下迅速撲滅，所幸無人員傷亡。

消防人員清理火場時發現起火點位於2樓1間房間，燃燒面積約9平方公尺，縱火的林男表示是用打火機燃燒廢紙引起火警，林男縱火原因正由警方及火調人員調查中。

蘆洲區三民路這棟公寓濃煙不斷竄出，消防人員疏散19人。記者黃子騰／翻攝
蘆洲區三民路這棟公寓濃煙不斷竄出，消防人員疏散19人。記者黃子騰／翻攝
新北市蘆洲區這棟公寓今天中午發生火警，住戶林男自稱是燒廢紙引起大火。記者黃子騰／翻攝
新北市蘆洲區這棟公寓今天中午發生火警，住戶林男自稱是燒廢紙引起大火。記者黃子騰／翻攝

消防人員 縱火

延伸閱讀

新北蘆洲民宅疑遭縱火竄大量濃煙 消防忙灌救男子竟稱：火是我放的

影／點蚊香驅蚊後回家慘變火燒車 警找到車主錯愕見燒剩骨架

金門消防志工勇奪3項全國獎 志工英雄守護離島安全

影／濃煙漫天！台南安南區城西掩埋場火警 消防局派20個分隊撲滅中

相關新聞

新北蘆洲民宅疑遭縱火竄大量濃煙 消防忙灌救男子竟稱：火是我放的

新北市蘆洲區三民路驚傳縱火案，一棟建築物2樓今天中午12時許突然發生火警，消防人員趕抵發現火場已竄出大量濃煙。此時1名住...

影／超誇張！2女手抱幼兒坐車後行李箱沿路奔馳還自拍 網友驚：好危險

宜蘭羅東鎮熱鬧市區竟出現有人坐在打開後車門行李箱，2名女子其中1人手抱幼兒，另1女手機自拍，危險行徑被驚嚇的用路人全錄下...

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

高雄35歲謝姓男子今凌晨1時許駕駛計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女遭撞後噴飛倒地...

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走...

影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火

台中市北屯區好市多商圈近日發生一起交通事故，呂姓女機車騎士在松竹路、敦富路左轉時，遭對向直行的轎車撞上，呂女與機車座墊都...

火好大！台3線苗栗三灣外環道火燒車 車內夫妻逃出送醫

台3線苗栗縣三灣鄉外環道昨晚發生火燒車火勢猛烈，消防人員半個小時內熄滅，車內一對夫妻先一步逃出，身體不適送醫無大礙，案由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。