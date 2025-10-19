蘆洲男家中燒廢紙引大火害19人急疏散 男自承：火是我放的
新北市蘆洲區三民路驚傳縱火案，一棟公寓2樓今天中午12時許突然發生火警，消防人員趕抵發現民宅已竄出大量濃煙。此時32歲林男自稱火是他放的。消防人員立即布線搶救迅速將火勢撲滅，並疏散19名住戶，所幸無人受傷，確切起火原因待查。
新北市消防局今天中午12時許接獲報案，蘆洲區三民路26巷1棟公寓發生火警。消防人員趕抵現場時，發現起火的公寓已竄出大量濃煙，1名住在2樓的32歲林男逃出火場，向消防人員表示火是他放的，立即被消防人員及警方控制，火勢在消防人員灌救下迅速撲滅，所幸無人員傷亡。
消防人員清理火場時發現起火點位於2樓1間房間，燃燒面積約9平方公尺，縱火的林男表示是用打火機燃燒廢紙引起火警，林男縱火原因正由警方及火調人員調查中。
