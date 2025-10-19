聽新聞
影／超誇張！2女手抱幼兒坐車後行李箱沿路奔馳還自拍 網友驚：好危險
宜蘭羅東鎮熱鬧市區竟出現有人坐在打開後車門行李箱，2名女子其中1人手抱幼兒，另1女手機自拍，危險行徑被驚嚇的用路人全錄下，網路社群貼文「超級危險！手裡抱是小孩，不是玩具耶」，底下一堆網友留言「超扯、太誇張」。警方表示，駕駛把車停在路中、車箱外載客都可以開罰。
事發在羅東鎮民權路與忠孝路的交叉路口，10月17日晚間約10點半，1輛休旅車開來停在道路中間，3名女子奔跑過馬路連同一名幼兒準備上車；誇張的是，休旅車打開後行李箱，2名女子就坐上後行車箱，另名女子進入車座，3女1小「坐定」車子就開走了，讓後方車輛駕駛及其它路人看了傻眼。
後車駕駛錄下全程貼文「手裡抱著的是小孩，不是玩具或娃娃耶，超級危險，還自拍？_？」影片中2女坐上後行李箱，一雙腳晃啊晃、開心邊聊天；車輛起動行程時震了一下，左方深色衣服女子抓了一下車門邊，接著就沿路奔馳，嘻哈自拍。
底下網友留言「好危險，不要害了小朋友」、「有夠誇張」、「看到這種腦袋的…」；也有網友喊「檢舉」、「吊駕駛」、「白癡，要死自己去死」、「太扯了」、「這種駕駛應該持有駕照嗎？」
羅東警方表示，若接獲案件檢舉或查出違規者，將可依違反道路交通管理處罰條例，行駛途中任意於車道中暫停，處駕駛人6千元以上、3萬6千元以下罰鍰；另針對車廂以外載客，也可處汽車駕駛人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，呼籲駕駛人載乘客及乘客乘坐位置皆應符合法規，確保交通安全。
