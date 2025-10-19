快訊

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

唾液越多牙齒自我修復力越強 牙醫師教你5招讓口水更容易分泌

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超誇張！2女手抱幼兒坐車後行李箱沿路奔馳還自拍 網友驚：好危險

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮熱鬧市區竟出現有人坐在打開後車門行李箱，2名女子其中1人手抱幼兒，另1女手機自拍，危險行徑被驚嚇的用路人全錄下，網路社群貼文「超級危險！手裡抱是小孩，不是玩具耶」，底下一堆網友留言「超扯、太誇張」。警方表示，駕駛把車停在路中、車箱外載客都可以開罰。

事發在羅東鎮民權路與忠孝路的交叉路口，10月17日晚間約10點半，1輛休旅車開來停在道路中間，3名女子奔跑過馬路連同一名幼兒準備上車；誇張的是，休旅車打開後行李箱，2名女子就坐上後行車箱，另名女子進入車座，3女1小「坐定」車子就開走了，讓後方車輛駕駛及其它路人看了傻眼。

後車駕駛錄下全程貼文「手裡抱著的是小孩，不是玩具或娃娃耶，超級危險，還自拍？_？」影片中2女坐上後行李箱，一雙腳晃啊晃、開心邊聊天；車輛起動行程時震了一下，左方深色衣服女子抓了一下車門邊，接著就沿路奔馳，嘻哈自拍。

底下網友留言「好危險，不要害了小朋友」、「有夠誇張」、「看到這種腦袋的…」；也有網友喊「檢舉」、「吊駕駛」、「白癡，要死自己去死」、「太扯了」、「這種駕駛應該持有駕照嗎？」

羅東警方表示，若接獲案件檢舉或查出違規者，將可依違反道路交通管理處罰條例，行駛途中任意於車道中暫停，處駕駛人6千元以上、3萬6千元以下罰鍰；另針對車廂以外載客，也可處汽車駕駛人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，呼籲駕駛人載乘客及乘客乘坐位置皆應符合法規，確保交通安全。

兩女與一名幼童坐車後行李箱，左方的女生還用手機自拍留影，車輛沿路奔馳，危險行徑全被拍下。圖／翻攝宜蘭知識+
兩女與一名幼童坐車後行李箱，左方的女生還用手機自拍留影，車輛沿路奔馳，危險行徑全被拍下。圖／翻攝宜蘭知識+
兩名女子坐在車後行李箱，其中一人手中還抱著幼兒；休旅車在路上奔馳，兩女邊聊天還自拍，危險行徑全被拍下，讓人看了不禁捏把冷汗。圖／翻攝宜蘭知識+
兩名女子坐在車後行李箱，其中一人手中還抱著幼兒；休旅車在路上奔馳，兩女邊聊天還自拍，危險行徑全被拍下，讓人看了不禁捏把冷汗。圖／翻攝宜蘭知識+
兩名女子坐在車後行李箱，其中一人手中還抱著幼兒；休旅車在路上奔馳，兩女邊聊天還自拍，危險行徑全被拍下，讓人看了不禁捏把冷汗。圖／翻攝宜蘭知識+
兩名女子坐在車後行李箱，其中一人手中還抱著幼兒；休旅車在路上奔馳，兩女邊聊天還自拍，危險行徑全被拍下，讓人看了不禁捏把冷汗。圖／翻攝宜蘭知識+

行李箱 羅東

延伸閱讀

行李箱提把、輪子全換 老闆報價被眾人吐槽：直接買新的

行李箱塞滿「白色粉末」出境引騷動 日籍男激動喊1句 緝毒犬還清白

帶行李箱搭電扶梯，錯放一階恐連環摔！上行下行保命口訣別記錯

蔡易餘塞車看煙火 東石海之夏湧6.9萬人潮立委就地自拍成中秋奇景

相關新聞

新北蘆洲民宅疑遭縱火竄大量濃煙 消防忙灌救男子竟稱：火是我放的

新北市蘆洲區三民路驚傳縱火案，一棟建築物2樓今天中午12時許突然發生火警，消防人員趕抵發現火場已竄出大量濃煙。此時1名住...

影／超誇張！2女手抱幼兒坐車後行李箱沿路奔馳還自拍 網友驚：好危險

宜蘭羅東鎮熱鬧市區竟出現有人坐在打開後車門行李箱，2名女子其中1人手抱幼兒，另1女手機自拍，危險行徑被驚嚇的用路人全錄下...

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

高雄35歲謝姓男子今凌晨1時許駕駛計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女遭撞後噴飛倒地...

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走...

影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火

台中市北屯區好市多商圈近日發生一起交通事故，呂姓女機車騎士在松竹路、敦富路左轉時，遭對向直行的轎車撞上，呂女與機車座墊都...

火好大！台3線苗栗三灣外環道火燒車 車內夫妻逃出送醫

台3線苗栗縣三灣鄉外環道昨晚發生火燒車火勢猛烈，消防人員半個小時內熄滅，車內一對夫妻先一步逃出，身體不適送醫無大礙，案由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。