快訊

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

唾液越多牙齒自我修復力越強 牙醫師教你5招讓口水更容易分泌

影／梧棲港觀光船浮動碼頭男子心情不佳 看到海巡即落海獲救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子昨晚心情不好到台中梧棲漁港，友人擔心他安全報案，海巡署派人員協尋，在梧棲港觀光娛樂船浮動碼頭找到男子時，他突然落海，海巡人員立即下海救他上岸，送醫治療已無大礙。

海巡署第四巡防區接獲民眾撥打118報案，指稱友人心情不佳，擔心可能想不開請求協助。研判人可能正在台中梧棲漁港，隨即指揮中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員展開協尋，並通報台中港務警察總隊北堤中隊及內政部消防署台中港務消防隊防風林分隊協助。

昨晚10時，搜救人員在梧棲港觀光娛樂船浮動碼頭發現該男子時，他突然情緒激動落海，海巡人員立即下水救援，順利將他拉回岸際，救護人員評估男子有失溫情況，送醫檢查後無大礙，幸未釀成憾事。

第三岸巡隊呼籲，生命可貴，切勿因一時情緒輕生；若有心理壓力或情緒困擾，請讓專業人員即時提供關懷與支持。若民眾於岸際發現有人員情緒恍惚、不穩定或有預謀輕生行為等相關情形，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即馳赴救援。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

一名男子昨免到台中梧棲港觀光船浮動碼頭，疑心情不佳，他看到海巡人員時突然落海被救上岸。圖／海巡署提供
一名男子昨免到台中梧棲港觀光船浮動碼頭，疑心情不佳，他看到海巡人員時突然落海被救上岸。圖／海巡署提供
一名男子昨免到台中梧棲港觀光船浮動碼頭，疑心情不佳，他看到海巡人員時突然落海被救上岸。圖／海巡署提供
一名男子昨免到台中梧棲港觀光船浮動碼頭，疑心情不佳，他看到海巡人員時突然落海被救上岸。圖／海巡署提供

海巡署 梧棲 情緒

延伸閱讀

人蛇狠推6陸女害溺斃！船東槍斃 船員判無期...坐牢20年獲假釋

影／台陸漁船東引外海驚險絞網 海巡急馳現場協調化干戈

影／澎湖七旬翁落海驚魂 消防海陸合力救脫險

小琉球傳11人潛水團遭海流帶往外海 海巡到場潛客均已上船

相關新聞

新北蘆洲民宅疑遭縱火竄大量濃煙 消防忙灌救男子竟稱：火是我放的

新北市蘆洲區三民路驚傳縱火案，一棟建築物2樓今天中午12時許突然發生火警，消防人員趕抵發現火場已竄出大量濃煙。此時1名住...

影／超誇張！2女手抱幼兒坐車後行李箱沿路奔馳還自拍 網友驚：好危險

宜蘭羅東鎮熱鬧市區竟出現有人坐在打開後車門行李箱，2名女子其中1人手抱幼兒，另1女手機自拍，危險行徑被驚嚇的用路人全錄下...

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

高雄35歲謝姓男子今凌晨1時許駕駛計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女遭撞後噴飛倒地...

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走...

影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火

台中市北屯區好市多商圈近日發生一起交通事故，呂姓女機車騎士在松竹路、敦富路左轉時，遭對向直行的轎車撞上，呂女與機車座墊都...

火好大！台3線苗栗三灣外環道火燒車 車內夫妻逃出送醫

台3線苗栗縣三灣鄉外環道昨晚發生火燒車火勢猛烈，消防人員半個小時內熄滅，車內一對夫妻先一步逃出，身體不適送醫無大礙，案由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。