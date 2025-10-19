影／梧棲港觀光船浮動碼頭男子心情不佳 看到海巡即落海獲救

一名男子昨晚心情不好到台中梧棲漁港，友人擔心他安全報案，海巡署派人員協尋，在梧棲港觀光娛樂船浮動碼頭找到男子時，他突然落海，海巡人員立即下海救他上岸，送醫治療已無大礙。

海巡署第四巡防區接獲民眾撥打118報案，指稱友人心情不佳，擔心可能想不開請求協助。研判人可能正在台中梧棲漁港，隨即指揮中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所人員展開協尋，並通報台中港務警察總隊北堤中隊及內政部消防署台中港務消防隊防風林分隊協助。

昨晚10時，搜救人員在梧棲港觀光娛樂船浮動碼頭發現該男子時，他突然情緒激動落海，海巡人員立即下水救援，順利將他拉回岸際，救護人員評估男子有失溫情況，送醫檢查後無大礙，幸未釀成憾事。

第三岸巡隊呼籲，生命可貴，切勿因一時情緒輕生；若有心理壓力或情緒困擾，請讓專業人員即時提供關懷與支持。若民眾於岸際發現有人員情緒恍惚、不穩定或有預謀輕生行為等相關情形，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即馳赴救援。