快訊

行李出現不明紙條別亂丟！ 地勤揭關鍵用途：可救回遺失物

職軍45歲退休可行？熱議「月退5.5萬＋股息生活」：先想好怎麼耍廢再退！

唾液越多牙齒自我修復力越強 牙醫師教你5招讓口水更容易分泌

失聯移工1原因遭桃園警方盯上 躲進草叢遭圍捕

桃園電子報／ 桃園電子報

2335630 0
桃園警方確認男子是一名失聯移工。圖：讀者提供

桃園市一名42歲越南籍武姓男子昨(18)日晚間18時許，騎機車行經桃園區吉安街與溫州一路口，被桃園警分局巡邏員警發現車牌已經註銷，立即上前攔查，男子卻不願配合，當場加速逃逸，逃了約一公里後，他棄車躲進附近工地，仍遭支援警力包圍。警方向倒臥草叢的男子喊話、詢問他是否有受傷需要就醫，男子總算乖乖就範。經警方確認，男子是一名失聯移工，自去(113)年6月即被通報，全案移請桃園市專勤隊收容。

埔子派出所表示，昨晚警員何柏勳及蘇芊卉巡邏時，在吉安街與溫州一路口，發現一名男子所騎乘機車號牌已註銷，立即進行攔查取締，該男子不願配合高速逃逸，員警在後尾隨。男子沿吉安街、慈文路、國際路逃逸約1公里後，在大興西路三段與溫州一路口棄車逃逸，他拼命狂奔隨即跳入一旁的工地內躲藏。

埔子派出所進一步提到，員警觀察該工地四面以鐵皮圍籬圍住，立即通報警網支援，警力迅速將工地包圍，員警對臥倒草叢中的男子喊話，請他抬頭看看四周，並問他有無受傷是否需要救護，男子見狀只好姍姍起身，表示跑得很累不會再逃了，最後在員警協助下翻越圍籬。警方確認他是一名失聯移工後，全案移請收容。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失聯移工1原因遭桃園警方盯上 躲進草叢遭圍捕

延伸閱讀：

  1. 聯結車「子車脫鉤」躺路中！國3大溪路段上班時間塞爆
  2. 又是輔助駕駛惹禍！國1自小客衝楊梅休息站 連撞3車釀2傷

失聯移工 桃園 吉安

延伸閱讀

桃園護國宮太子忠孝文化季10/18-10/22展開 信仰奇蹟傳千里

桃園大龍門鱻漫遊嘉年華登場 姆明一族、22家餐廳助陣

失聯移工當車手中秋前夕台中ATM領現金 遭逮並羈押

影／失聯移工酒駕轎車底下卡單車逃逸1公里 熱心大學生助警逮人

相關新聞

新北蘆洲民宅疑遭縱火竄大量濃煙 消防忙灌救男子竟稱：火是我放的

新北市蘆洲區三民路驚傳縱火案，一棟建築物2樓今天中午12時許突然發生火警，消防人員趕抵發現火場已竄出大量濃煙。此時1名住...

影／超誇張！2女手抱幼兒坐車後行李箱沿路奔馳還自拍 網友驚：好危險

宜蘭羅東鎮熱鬧市區竟出現有人坐在打開後車門行李箱，2名女子其中1人手抱幼兒，另1女手機自拍，危險行徑被驚嚇的用路人全錄下...

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

高雄35歲謝姓男子今凌晨1時許駕駛計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女遭撞後噴飛倒地...

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走...

影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火

台中市北屯區好市多商圈近日發生一起交通事故，呂姓女機車騎士在松竹路、敦富路左轉時，遭對向直行的轎車撞上，呂女與機車座墊都...

火好大！台3線苗栗三灣外環道火燒車 車內夫妻逃出送醫

台3線苗栗縣三灣鄉外環道昨晚發生火燒車火勢猛烈，消防人員半個小時內熄滅，車內一對夫妻先一步逃出，身體不適送醫無大礙，案由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。