失聯移工1原因遭桃園警方盯上 躲進草叢遭圍捕

桃園警方確認男子是一名失聯移工。圖：讀者提供

桃園市一名42歲越南籍武姓男子昨(18)日晚間18時許，騎機車行經桃園區吉安街與溫州一路口，被桃園警分局巡邏員警發現車牌已經註銷，立即上前攔查，男子卻不願配合，當場加速逃逸，逃了約一公里後，他棄車躲進附近工地，仍遭支援警力包圍。警方向倒臥草叢的男子喊話、詢問他是否有受傷需要就醫，男子總算乖乖就範。經警方確認，男子是一名失聯移工，自去(113)年6月即被通報，全案移請桃園市專勤隊收容。

埔子派出所表示，昨晚警員何柏勳及蘇芊卉巡邏時，在吉安街與溫州一路口，發現一名男子所騎乘機車號牌已註銷，立即進行攔查取締，該男子不願配合高速逃逸，員警在後尾隨。男子沿吉安街、慈文路、國際路逃逸約1公里後，在大興西路三段與溫州一路口棄車逃逸，他拼命狂奔隨即跳入一旁的工地內躲藏。

埔子派出所進一步提到，員警觀察該工地四面以鐵皮圍籬圍住，立即通報警網支援，警力迅速將工地包圍，員警對臥倒草叢中的男子喊話，請他抬頭看看四周，並問他有無受傷是否需要救護，男子見狀只好姍姍起身，表示跑得很累不會再逃了，最後在員警協助下翻越圍籬。警方確認他是一名失聯移工後，全案移請收容。

