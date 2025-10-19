快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走在斑馬線上的高女撞倒在地，致高身體多處擦挫傷，幸送醫無大礙。

85歲方姓老婦10月11日清晨徒步闖紅燈穿越九如一路斑馬線被機車騎士撞飛，頭部受創送醫；未料，當晚7時許李姓男子無視鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及，致右大腿骨折、身體多處擦挫傷。

10月12日，轎車行經小港區漢民路與大鵬路口左轉時險些撞上走斑馬線滑手機的年輕男子；今天凌晨1時許，35歲謝姓男子駕計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女噴飛在地，送醫不治。

左營區16日下午4時許也發生一起行人遭撞事故，當時葉姓男子（55歲）駕駛自小貨車沿裕誠路西向東行駛，接近光興街的無號誌路口時，17歲高姓少女突然走過斑馬線，導致葉男反應不及，右前車頭撞及高女，高摔倒在地，身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療無大礙。

警方事後對葉男施以酒測，無酒駕行為；警方研判葉男駕車未停讓行人致傷，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項規定，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年，警方依法製單舉發，並依規定完成測繪、蒐證，詳細肇責由交通大隊分析研判。

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，撞傷穿越馬路走斑馬線的17歲高姓少女（紅圈處）。圖／讀者提供
葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，撞傷穿越馬路走斑馬線的17歲高姓少女（紅圈處）。圖／讀者提供
葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車（如圖）行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，撞傷穿越馬路走斑馬線的17歲高姓少女。圖／讀者提供
葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車（如圖）行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，撞傷穿越馬路走斑馬線的17歲高姓少女。圖／讀者提供
葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，撞傷穿越馬路走斑馬線的17歲高姓少女。圖／讀者提供
葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，撞傷穿越馬路走斑馬線的17歲高姓少女。圖／讀者提供

闖紅燈 車行

延伸閱讀

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

美俄穿越白令海峽海底隧道 川普有興趣但必須想一想

深圳少女遭同學猛砍26刀慘死…凶手聞極刑才磕頭 死者母：就是個惡魔

女學生西門町遭踹頭圍毆 主嫌少女分局爽約...警仍將全案送辦

相關新聞

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

高雄35歲謝姓男子今凌晨1時許駕駛計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女遭撞後噴飛倒地...

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走...

影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火

台中市北屯區好市多商圈近日發生一起交通事故，呂姓女機車騎士在松竹路、敦富路左轉時，遭對向直行的轎車撞上，呂女與機車座墊都...

火好大！台3線苗栗三灣外環道火燒車 車內夫妻逃出送醫

台3線苗栗縣三灣鄉外環道昨晚發生火燒車火勢猛烈，消防人員半個小時內熄滅，車內一對夫妻先一步逃出，身體不適送醫無大礙，案由...

4歲童餓昏偷吃遭熱熔膠毒打 昏迷送醫滿身傷狠母遭起訴

桃園市八德區一名葉姓母親長期未給予親生4歲子適當飲食，見兒子偷吃食物持熱熔膠毆打成傷，去年4月男童昏迷送醫，院方查出男童...

影／二度開車違停在同住宅前騎樓嗆聲去檢舉 警察到他聲音變小

台中市潭子區發生違停糾紛，林姓男子開車載幼童違停住宅前騎樓被要求開離，他開離後不久獨自開另一輛車再度違停同住宅前，雙方又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。