高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷
葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走在斑馬線上的高女撞倒在地，致高身體多處擦挫傷，幸送醫無大礙。
85歲方姓老婦10月11日清晨徒步闖紅燈穿越九如一路斑馬線被機車騎士撞飛，頭部受創送醫；未料，當晚7時許李姓男子無視鳳山區青年路二段路口紅燈，走斑馬線還邊滑手機，慘遭轎車撞及，致右大腿骨折、身體多處擦挫傷。
10月12日，轎車行經小港區漢民路與大鵬路口左轉時險些撞上走斑馬線滑手機的年輕男子；今天凌晨1時許，35歲謝姓男子駕計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女噴飛在地，送醫不治。
左營區16日下午4時許也發生一起行人遭撞事故，當時葉姓男子（55歲）駕駛自小貨車沿裕誠路西向東行駛，接近光興街的無號誌路口時，17歲高姓少女突然走過斑馬線，導致葉男反應不及，右前車頭撞及高女，高摔倒在地，身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療無大礙。
警方事後對葉男施以酒測，無酒駕行為；警方研判葉男駕車未停讓行人致傷，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項規定，可處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年，警方依法製單舉發，並依規定完成測繪、蒐證，詳細肇責由交通大隊分析研判。
