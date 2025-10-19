快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

影／二度開車違停在同住宅前騎樓嗆聲去檢舉 警察到他聲音變小

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區發生違停糾紛，林姓男子開車載幼童違停住宅前騎樓被要求開離，他開離後不久獨自開另一輛車再度違停同住宅前，雙方又口角，林男被控嗆聲對方「要檢舉就去」，員警到場時他聲音變小，警方表示，依道路交通管理處罰條例最高可罰林男1200元。

台中市大雅警分局表示，本月16日晚上9時2分，受理在台中市潭子區雅潭路二段區交通違規糾紛案；26歲黃姓男子報案稱有違規停車及糾紛，大雅分局員警獲報後立即到場。

經查，42歲林姓男子駕駛轎車違規停車，阻礙黃男進出住家空地，雙方發生口角，林男因有孩童同行先行離去，事後更換一輛小貨車再度開到同地點違規停車，雙方再起爭執並互指言語辱罵。警方到場安撫情緒並告知法律權益，雙方均表示暫無需進一步協助。林男違停部分，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款舉發，最高可罰1200元。大雅分局呼籲，駕駛人應遵守交通規則，勿任意違停；遇糾紛應理性處理，必要時可撥打110報案。

報案者在網路Threads貼文和影片表示，10月16日晚上9點，他家對面有夜市，有營業時許多車輛會臨停，但這次是他看過最瞎的。林男將車停在人行道、無障礙斜坡、紅線上，他很難開車停進自己家車庫，因為無障礙斜坡被擋住，他停好車剛好看到對方帶兩個小孩走過來，質問對方為什麼要停這樣，林男開始爆炸，狂罵三雅字，報案者告知要叫警察，林男邊罵邊收拾東西上車。

報案者說，沒想到林男竟然回去換另一車再次停在他家門口，一樣是違規，下車在他家門口叫囂，報案者說他母親很害怕，他馬上再報警，林男在他家門口嗆說自己就停這裡，要檢舉就去，等警察到，林男聲音變小。

台中市大雅警分局潭子派出所副所長郭育嘉說明違停糾紛案。圖／警方提供
台中市大雅警分局潭子派出所副所長郭育嘉說明違停糾紛案。圖／警方提供

違停 台中市 警察

延伸閱讀

新竹縣違停取締暴增112％ 警：9月取締違停1.7萬件、事故降2成

虎科大學生機車違停亂象嚴重 鄰近居民抗議校方提解方

台灣人「沒紅線自動升級停車位」！ 網紅揭違停亂象：沒說不能停就是可以停？

南投國慶焰火太吸睛！國3路肩違停、坐窗框拍照 恐挨罰1萬8

相關新聞

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

高雄35歲謝姓男子今凌晨1時許駕駛計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女遭撞後噴飛倒地...

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走...

影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火

台中市北屯區好市多商圈近日發生一起交通事故，呂姓女機車騎士在松竹路、敦富路左轉時，遭對向直行的轎車撞上，呂女與機車座墊都...

火好大！台3線苗栗三灣外環道火燒車 車內夫妻逃出送醫

台3線苗栗縣三灣鄉外環道昨晚發生火燒車火勢猛烈，消防人員半個小時內熄滅，車內一對夫妻先一步逃出，身體不適送醫無大礙，案由...

4歲童餓昏偷吃遭熱熔膠毒打 昏迷送醫滿身傷狠母遭起訴

桃園市八德區一名葉姓母親長期未給予親生4歲子適當飲食，見兒子偷吃食物持熱熔膠毆打成傷，去年4月男童昏迷送醫，院方查出男童...

影／二度開車違停在同住宅前騎樓嗆聲去檢舉 警察到他聲音變小

台中市潭子區發生違停糾紛，林姓男子開車載幼童違停住宅前騎樓被要求開離，他開離後不久獨自開另一輛車再度違停同住宅前，雙方又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。