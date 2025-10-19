影／二度開車違停在同住宅前騎樓嗆聲去檢舉 警察到他聲音變小

台中市潭子區發生違停糾紛，林姓男子開車載幼童違停住宅前騎樓被要求開離，他開離後不久獨自開另一輛車再度違停同住宅前，雙方又口角，林男被控嗆聲對方「要檢舉就去」，員警到場時他聲音變小，警方表示，依道路交通管理處罰條例最高可罰林男1200元。

台中市大雅警分局表示，本月16日晚上9時2分，受理在台中市潭子區雅潭路二段區交通違規糾紛案；26歲黃姓男子報案稱有違規停車及糾紛，大雅分局員警獲報後立即到場。

經查，42歲林姓男子駕駛轎車違規停車，阻礙黃男進出住家空地，雙方發生口角，林男因有孩童同行先行離去，事後更換一輛小貨車再度開到同地點違規停車，雙方再起爭執並互指言語辱罵。警方到場安撫情緒並告知法律權益，雙方均表示暫無需進一步協助。林男違停部分，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款舉發，最高可罰1200元。大雅分局呼籲，駕駛人應遵守交通規則，勿任意違停；遇糾紛應理性處理，必要時可撥打110報案。

報案者在網路Threads貼文和影片表示，10月16日晚上9點，他家對面有夜市，有營業時許多車輛會臨停，但這次是他看過最瞎的。林男將車停在人行道、無障礙斜坡、紅線上，他很難開車停進自己家車庫，因為無障礙斜坡被擋住，他停好車剛好看到對方帶兩個小孩走過來，質問對方為什麼要停這樣，林男開始爆炸，狂罵三雅字，報案者告知要叫警察，林男邊罵邊收拾東西上車。