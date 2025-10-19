聽新聞
嘉市婦人摔斷腿還不知發生什麼事 路人揭密「是狗害的！」
嘉義市有名婦人騎機車行經興仁街倒地受傷，消防員據報到場發現她頸椎受傷、左小腿疑骨折，婦人神情驚惶不知道怎會慘摔這麼狼狽，一旁路人告知原來係為了閃一隻狗才摔倒受傷。消防員協助婦人就醫，詳細事故原因由警方調查中。
嘉義市政府消防局救災救護指揮科日前傍晚6時05分接獲報案，興仁街發生車禍，現場有民眾受傷倒地。即派遣第二消防大隊第二分隊救護車前往救援。
救護人員抵達現場時，有名59歲女性機車騎士倒臥路面，意識清楚但神情驚惶，左小腿嚴重腫脹變形，初步研判為封閉性骨折，且疑似頸椎受傷。婦人向救護人員表示不知道發生什麼事。一旁路人則表示女騎士為了閃狗而發生自摔。
救護人員隨即為婦人施以頸圈、長背板及抽吸式護木固定等急救處置，迅速送往聖馬爾定醫院救治。詳細事故原因警方調查中。
嘉義市消防局提醒，夜間行車務必減速慢行、保持防禦性駕駛，特別是在住宅區或燈光不足的巷道內，應注意突然竄出的行人與動物，避免為閃避而釀禍。
同時也呼籲飼主應確實負起管理責任，避免犬隻任意外出影響交通安全。若未妥善約束動物而傷害他人或動物，可能會觸犯民法或刑法相關規定。
