快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市婦人摔斷腿還不知發生什麼事 路人揭密「是狗害的！」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名婦人騎機車行經興仁街倒地受傷，消防員據報到場發現她頸椎受傷、左小腿疑骨折，婦人神情驚惶不知道怎會慘摔這麼狼狽，一旁路人告知原來係為了閃一隻狗才摔倒受傷。消防員協助婦人就醫，詳細事故原因由警方調查中。

嘉義市政府消防局救災救護指揮科日前傍晚6時05分接獲報案，興仁街發生車禍，現場有民眾受傷倒地。即派遣第二消防大隊第二分隊救護車前往救援。

救護人員抵達現場時，有名59歲女性機車騎士倒臥路面，意識清楚但神情驚惶，左小腿嚴重腫脹變形，初步研判為封閉性骨折，且疑似頸椎受傷。婦人向救護人員表示不知道發生什麼事。一旁路人則表示女騎士為了閃狗而發生自摔。

救護人員隨即為婦人施以頸圈、長背板及抽吸式護木固定等急救處置，迅速送往聖馬爾定醫院救治。詳細事故原因警方調查中。

嘉義市消防局提醒，夜間行車務必減速慢行、保持防禦性駕駛，特別是在住宅區或燈光不足的巷道內，應注意突然竄出的行人與動物，避免為閃避而釀禍。

同時也呼籲飼主應確實負起管理責任，避免犬隻任意外出影響交通安全。若未妥善約束動物而傷害他人或動物，可能會觸犯民法或刑法相關規定。

嘉義市婦人左小腿疑骨折，躺在擔架上由救護人員協助就醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市婦人左小腿疑骨折，躺在擔架上由救護人員協助就醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市婦人頸椎受傷、左小腿疑骨折，躺在擔架上不知道慘摔原因，救護人員協助婦人就醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市婦人頸椎受傷、左小腿疑骨折，躺在擔架上不知道慘摔原因，救護人員協助婦人就醫。記者李宗祐／翻攝

嘉義 動物 救護人員

延伸閱讀

國民黨主席選舉藍營嘉市開票出爐 鄭麗文奪冠、投票率3成3

重陽節前赴嘉市與百歲人瑞話家常 蕭美琴笑問「吃什麼這麼健康？」

嘉市表揚績優志工 黃敏惠讚「沒披風的超人」邀加入城市博覽會

等不及送醫院就來報到 台南救護人員飯店內迎接小寶貝

相關新聞

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

高雄35歲謝姓男子今凌晨1時許駕駛計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女遭撞後噴飛倒地...

高雄又發生行人事故！ 17歲少女突穿越斑馬線上遭小貨車擦撞受傷

葉姓男子16日下午4時駕駛自小貨車行經高市左營區裕誠路和光興街無號誌路口，17歲高姓少女突然穿越馬路，葉男煞車不及，將走...

影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火

台中市北屯區好市多商圈近日發生一起交通事故，呂姓女機車騎士在松竹路、敦富路左轉時，遭對向直行的轎車撞上，呂女與機車座墊都...

火好大！台3線苗栗三灣外環道火燒車 車內夫妻逃出送醫

台3線苗栗縣三灣鄉外環道昨晚發生火燒車火勢猛烈，消防人員半個小時內熄滅，車內一對夫妻先一步逃出，身體不適送醫無大礙，案由...

4歲童餓昏偷吃遭熱熔膠毒打 昏迷送醫滿身傷狠母遭起訴

桃園市八德區一名葉姓母親長期未給予親生4歲子適當飲食，見兒子偷吃食物持熱熔膠毆打成傷，去年4月男童昏迷送醫，院方查出男童...

影／二度開車違停在同住宅前騎樓嗆聲去檢舉 警察到他聲音變小

台中市潭子區發生違停糾紛，林姓男子開車載幼童違停住宅前騎樓被要求開離，他開離後不久獨自開另一輛車再度違停同住宅前，雙方又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。