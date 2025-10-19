聽新聞
4歲童餓昏偷吃遭熱熔膠毒打 昏迷送醫滿身傷狠母遭起訴
桃園市八德區一名葉姓母親長期未給予親生4歲子適當飲食，見兒子偷吃食物持熱熔膠毆打成傷，去年4月男童昏迷送醫，院方查出男童身體四肢有多處新舊傷痕，並有疑似受虐性腦傷跡象，懷疑兒虐通報。葉母辯稱打兒子是出於管教，遭依家庭暴力之成年人對未成年人傷害等罪嫌起訴。
起訴書指出，林姓男童長期處於飢餓狀態，去年4月10日晚間男童因偷吃食物，遭葉母持熱熔膠毆打，造成男童四肢、軀幹多處瘀傷及左臉頰挫傷。4月13日，男童突在家中陷入昏迷，昏迷指數僅4分，緊急被送醫急救，院方發現幼童全身多處有新舊傷痕，並診斷出疑似營養不良導致瀰漫性腦萎縮，隨即通報兒虐個案。
葉女到案後辯稱4月10日兒子偷吃食物持熱熔膠毆打，是正常出於管教行為，並指兒子1歲時被診斷出有先天腸胃問題才須清淡飲食、變瘦是因偷吃東西，但此番說詞經檢方函詢醫院後，均遭否認，男童並無腸胃問題，且住院期間男童經正常飲食，體重迅速恢復，研判腦萎縮可能因營養不良導致。
檢方認為，葉女明知幼童未獲正常飲食已「瘦骨嶙峋」，卻見幼童基於求生本能自行攝食，非但不及時醒悟，反而加以責罰，難認其所為具有管教正當性，已逾越比例原則，依家庭暴力之成年人對未成年人傷害、妨害幼童發育等罪嫌提起公訴。
