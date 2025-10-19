中壢警啟動雷霆除暴 一周破「百人斬」馬籍車手遭送辦

桃警執行雷霆除暴專案，周末中壢警分局結合桃園市警局多個大隊，動員140人次警力，針對轄內23處特種營業場所及主要幹道，執行高強度臨檢與路檢。警方統計本周共查獲111件刑案、逮捕110人，成功緝獲包含一名馬來西亞籍嫌犯在內的3名詐欺車手，並偵破販賣製造二級毒品案。

中壢警分局於周末17、18日晚間啟動「雷霆除暴」專案，結合桃園市警局刑事警察大隊、保安警察大隊及交通警察大隊等單位，共動員警力達140人次，針對轄內KTV、撞球館、電子遊藝場及旅館等23處特種營業場所實施臨檢，並於6條主要幹道設置6處路檢點，22組巡邏網高密度巡邏防處，全面強化臨檢查察與防制酒駕取締作為。

經統計，中壢警分局本周共查獲刑案111件、110人，其中包含毒品22件22人、詐欺22件22人、竊盜12件10人、公共危險15件15人及通緝犯13件10人，並查獲詐欺車手3件3人、偵破販賣、製造第二級毒品5件11人。

警方指出，本周緝獲的3名車手當中，其中一名為馬來西亞籍的37歲謝姓男詐欺車手，於轄內提領贓款後，警方立即調閱監視錄影畫面個化犯嫌身分，並持拘票將他拘提到案，詢後依詐欺罪嫌依法偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，為維護轄區治安穩定，警方將持續進行高強度臨檢與主動查緝策略，針對易滋事場所及犯罪熱點加強掃蕩，並同步強化查緝毒品與詐欺犯罪。