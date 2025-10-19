影／婦人跌坐路旁 清水巡警要拉她手起身婦先喊「很重哦」
台中一名婦人日前騎腳踏車在梧棲區街道摔倒，跌坐路旁無法起身，清水警分局巡邏員警看到上前關心，要拉她手起身時，婦人先喊「很重哦」，員警笑稱沒問題，婦人起身騎腳踏車要離開時，向員警感謝說「菩薩保佑你」，員警不放心她，開車跟在後方，確保婦人安全回到家 。
中市清水警分局梧棲所長何易軒、員警陳威廷日前下午5時，巡經梧棲區中和路時，發現王姓婦人坐於地上，神情恍惚，警方立即下車關心，老婦表示騎腳踏車買便當返家不慎跌倒，由於行動不便，無法起身。
警方檢視後無明顯外傷，婦人表示無需就醫且堅持騎腳踏車返家，警方「扶你起來好嗎」，婦人「謝謝你，很重喔」，婦人牽車離去時還回頭向警方感謝並表示「謝謝，菩薩保佑你」。警方為了安全起見，跟在婦人後方默默護送返家。
清水警分局梧棲所長何易軒表示，警察不僅是打擊犯罪的力量，更是市民生活中最溫柔可靠的守護者。呼籲民眾，若發現身旁有行動不便、視障或年長者需要協助，請不吝伸出援手，或撥打110向警方報案到場協助。
