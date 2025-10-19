影／北屯好市多女騎士酒駕違規左轉...人與座墊噴飛半空 機車起火
台中市北屯區好市多商圈近日發生一起交通事故，呂姓女機車騎士在松竹路、敦富路左轉時，遭對向直行的轎車撞上，呂女與機車座墊都因撞擊力被撞飛半空，機車一度起火燃燒，呂女送醫時意識模糊，警方調查，當時呂女酒駕，違規左轉，與搶黃燈的直行車撞上，將依法開罰，以公共危險罪送辦。
呂姓女子（37歲）在15日中午12時許，騎機車沿北屯區松竹路要左轉敦富路時，未依規定兩段式左轉，與對向搶黃燈開車的余姓男子（48歲）撞上，呂女被撞飛半空後墜地，機車座墊也噴飛半空中，當時有轎車駕駛行經該處，行車紀錄器拍下車禍經過，兩車發生碰撞後，機車隨即起火燃燒。
影像顯示，呂女不顧該處路口需兩段式左轉，在燈號為黃燈時，違規左轉後，與對向搶黃燈的直行車碰撞，才會發生事故。
警消到場時，呂女意識模糊送醫，經急救後恢復意識，全身有多處擦挫傷，仍在醫院急救，不過呂女酒精濃度達每公升0.64毫克，已觸犯公共危險罪，除依法告發未依兩段式左轉外，也將依法函送台中地檢署偵辦。
影像昨天在Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光，引發網友熱議，「騎士無視號誌、有死角的地方還敢這樣轉彎」、「被貨車擋住視線、看都不看也是勇」、「為了省那幾十秒，一生或半生都賠掉了」。
第五警分局提醒，駕駛人應遵守交通號誌及標線規定，切勿酒後駕車或闖燈搶行，以維護行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
