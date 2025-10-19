高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

高雄35歲謝姓男子今凌晨1時許駕駛計程車，在鼓山區明誠三路、南屏路口撞上闖紅燈過馬路的48歲周姓女子，周女遭撞後噴飛倒地，當場無呼吸心跳，送醫搶救不治；謝男無酒駕，被依過失致死罪送辦，詳細事故原因仍待釐清。

警方表示，今凌晨1時許，謝男駕駛計程車沿明誠三路西往東直行，行經南屏路口時，當時周女正好準備過馬路，但周女未等行人指示燈號亮起，便闖越馬路，謝男煞車不及撞上，周女不僅被撞飛倒地，謝男車輛也毀損嚴重。

根據監視器畫面當時謝女見左側沒有來車，便快步走入斑馬線，但馬路過到一半，謝男計程車突然出現在周女右側，謝因煞車不及，直接撞上周女，警方到場後，將重傷的周女送醫，經急救後不治，