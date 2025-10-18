加油站排隊洗車誤踩油門！高雄駕駛追撞前車 釀洗車員工腿受傷

劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車，往前移動煞車時誤踩油門，車子往前爆衝追撞前方轎車，後又穿越第1及第2洗車道擦撞楊姓洗車員工，導致楊腿受傷，洗車棚桿子還插入劉男後車玻璃，車頭也毀損。

仁武警分局指出，劉姓男子（57歲）今天下午2時駕車至澄觀路一段加油站排隊洗車，當時往前移動要煞停時，不慎誤踩油門，車子往前衝追撞前方第一洗車道的陳姓男子轎車。

後劉男車子又從第一及第二洗車道中間穿越後擦撞在洗車道的加油站員工楊姓男子（約38歲），劉男車頭板金凹陷，後擋風玻璃被洗車棚桿子插入，所幸僅楊男腿部受傷。

警消趕抵，救護員將受傷的楊男送醫治療，警方聯繫加油站負責人高姓女子（45歲）前來處理，詳細肇責待釐清。