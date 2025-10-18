快訊

金鐘60不斷更新／曾莞婷、楊一展摘男女配角獎 「聽海湧」奪迷你劇集獎

金鐘60／不老神顏靠吃靈芝草人？「一代女皇」潘迎紫妙回1句話笑翻全場

鄭麗文當選國民黨主席 盧秀燕神色如常回應1句話

加油站排隊洗車誤踩油門！高雄駕駛追撞前車 釀洗車員工腿受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車，往前移動煞車時誤踩油門，車子往前爆衝追撞前方轎車，後又穿越第1及第2洗車道擦撞楊姓洗車員工，導致楊腿受傷，洗車棚桿子還插入劉男後車玻璃，車頭也毀損。

仁武警分局指出，劉姓男子（57歲）今天下午2時駕車至澄觀路一段加油站排隊洗車，當時往前移動要煞停時，不慎誤踩油門，車子往前衝追撞前方第一洗車道的陳姓男子轎車。

後劉男車子又從第一及第二洗車道中間穿越後擦撞在洗車道的加油站員工楊姓男子（約38歲），劉男車頭板金凹陷，後擋風玻璃被洗車棚桿子插入，所幸僅楊男腿部受傷。

警消趕抵，救護員將受傷的楊男送醫治療，警方聯繫加油站負責人高姓女子（45歲）前來處理，詳細肇責待釐清。

劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車誤踩油門，追撞前車，至一名洗車員工腿受傷，車頭毀損。圖／讀者提供
劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車誤踩油門，追撞前車，至一名洗車員工腿受傷，車頭毀損。圖／讀者提供
劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車誤踩油門，追撞前車，至一名洗車員工腿受傷，車頭毀損。圖／讀者提供
劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車誤踩油門，追撞前車，至一名洗車員工腿受傷，車頭毀損。圖／讀者提供
劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車誤踩油門，追撞前車，至一名洗車員工腿受傷，車頭毀損。圖／讀者提供
劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車誤踩油門，追撞前車，至一名洗車員工腿受傷，車頭毀損。圖／讀者提供
劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車誤踩油門，追撞前車，至一名洗車員工腿受傷，車頭毀損。圖／讀者提供
劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車誤踩油門，追撞前車，至一名洗車員工腿受傷，車頭毀損。圖／讀者提供

車道 加油站 救護員 高雄市

延伸閱讀

BLACKPINK世界首演高雄開唱 上萬粉絲擠爆

延後近1小時才開放入場！BLACKPINK高雄開唱 粉絲怒：不用那麼早來

中職／劉承佑首度參加感恩會 當完悍將切換「邦迷」排隊等合照

影／陽光好刺眼！台62線基隆段2砂石車追撞 1送醫

相關新聞

加油站排隊洗車誤踩油門！高雄駕駛追撞前車 釀洗車員工腿受傷

劉姓男子今天下午2時駕車至高市澄觀路一段某加油排隊洗車，往前移動煞車時誤踩油門，車子往前爆衝追撞前方轎車，後又穿越第1及...

松山機場附近新建工地竄火 消防隊26分撲滅、無人傷

台北市松山機場附近、松山區富錦街107巷一處新建工地，今天晚上7點9分傳出火警，消防隊獲報緊急動員各式消防車14輛、救護...

高雄2歲男童被粗心嬤鎖在車內 警方和鎖匠15分鐘解危

張姓婦人前天傍晚5時帶2歲孫子去高市楠梓區公園玩，將他放在轎車後座安全座椅後，車卻自動上鎖，因鑰匙插在車上，眼見孫子獨自...

影／老翁用塑膠椅當拐杖緩慢過馬路 屏東警見狀即刻救援

屏東縣九如鄉65歲陳姓老翁疑有失智，員警上周執勤時在派出所的路口前，發現陳姓老翁行動不便，緩慢想穿越大馬路，手中拿塑膠椅...

與老闆吵架生怨報復 女員工板橋養生會館潑汽油縱火遭訴

新北市板橋區1間足體養生會館今年9月底發生縱火案，在會館工作的鄭姓女子因與老闆發生爭執，涉持裝滿汽油的塑膠桶進入店內，先...

鹿港8棵列管大葉欖仁疑遭電鋸斷頭 警方已鎖定做案車輛追凶

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。