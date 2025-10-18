高雄2歲男童被粗心嬤鎖在車內 警方和鎖匠15分鐘解危

張姓婦人前天傍晚5時帶2歲孫子去高市楠梓區公園玩，將他放在轎車後座安全座椅後，車卻自動上鎖，因鑰匙插在車上，眼見孫子獨自在車上，張婦急得像熱鍋上螞蟻，但男童卻淡定睜眼看著大人忙來忙去，警方趕抵並通知鎖匠，花15分鐘將男童救出。

楠梓警分局指出，59歲張姓婦人前天傍晚5時許帶著2歲孫子到藍田路的公園玩耍，結束後帶男童回家，先將男童放入後座的兒童安全座椅，關門後正準備繞過車身走到駕駛座時，車子自動上門鎖，為了怕孫子出意外，急得趕緊報案。

員警抵達現場後，張姓婦人急得像熱鍋上螞蟻，還滿頭大汗，但車內的男童若無其事張著眼看著車外的大人忙來忙去。

由於車門打不開，警方通知附近鎖匠，鎖匠火速將車門打開，張婦將孫子抱出，所幸男童未受驚嚇也未受傷，順利解危。