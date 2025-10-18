快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

聽新聞
0:00 / 0:00

影／老翁用塑膠椅當拐杖緩慢過馬路 屏東警見狀即刻救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣九如鄉65歲陳姓老翁疑有失智，員警上周執勤時在派出所的路口前，發現陳姓老翁行動不便，緩慢想穿越大馬路，手中拿塑膠椅當拐杖，在傍晚下班車潮中緩步而行，險象環生，員警見狀後上前協助，一人擋車流，另一人攙扶老翁過馬路。

里港警分局九如分駐所位在台三線大馬路旁，九如分駐所員警陳俊嘉、陳凱廷上周執勤時，陳姓老翁緩慢過馬路，眼看著綠燈倒數結束，老翁還仍無法通過，趕緊上前協助。

當時是下班尖峰時刻，台三線車流量大，又有砂石車、大貨車。員警到場後，認出陳姓老翁先前派出所也有處理過老翁走失情況，老翁現場在兩名員警分工下，一人引導車流，另一人攙扶老翁，帶回派出所。

警方查出，老翁當天疑似趁著趁家人不注意時外出欲想要搭公車，好在過馬路時被員警發現異狀，先協助安全過馬路後，並趕緊聯繫家屬到場，警方最後開著巡邏車護送老翁回家，防止再次走失。

里港分局分局長邱逸樵說，警察工作不僅止於執法，也有「溫暖的守護」。

警方發現老翁拿塑膠椅當拐杖，緩慢要過馬路，警方發現後趕緊上前協助。圖／警方提供
警方發現老翁拿塑膠椅當拐杖，緩慢要過馬路，警方發現後趕緊上前協助。圖／警方提供
警方發現老翁拿塑膠椅當拐杖，緩慢要過馬路，警方發現後趕緊上前協助，帶回派出所。圖／警方提供
警方發現老翁拿塑膠椅當拐杖，緩慢要過馬路，警方發現後趕緊上前協助，帶回派出所。圖／警方提供
警方發現老翁拿塑膠椅當拐杖，緩慢要過馬路，警方發現後趕緊上前協助。圖／警方提供
警方發現老翁拿塑膠椅當拐杖，緩慢要過馬路，警方發現後趕緊上前協助。圖／警方提供
警方通知老翁家屬到場，最後將老翁平安載回家。圖／警方提供
警方通知老翁家屬到場，最後將老翁平安載回家。圖／警方提供
警方發現老翁拿塑膠椅當拐杖，緩慢要過馬路，當時車流量大，老翁看在車陣中，相當危險，警方發現後趕緊上前協助。圖／警方提供
警方發現老翁拿塑膠椅當拐杖，緩慢要過馬路，當時車流量大，老翁看在車陣中，相當危險，警方發現後趕緊上前協助。圖／警方提供

屏東 失智

延伸閱讀

屏東鐵道文化觀光祭11月開跑 紙風車開幕演出邀親子同樂

屏東114年首例禽場染禽流感 撲殺逾11萬隻鵪鶉

屏東第2屆青年諮委就職 盼展現屏青多元活力

上班第2天就出事？新北警涉洩密連環爆 樹林分局1警遭屏東檢調帶走

相關新聞

女移工疑產後棄嬰失聯 社工曝外籍女性生育困境「最脆弱時無人可求」

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但...

騎電動二輪車與轎車猛撞「對折」 高職生搶救1小時仍不治

嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉的轎車猛烈碰撞，電動車當場被撞成「...

高雄2歲男童被粗心嬤鎖在車內 警方和鎖匠15分鐘解危

張姓婦人前天傍晚5時帶2歲孫子去高市楠梓區公園玩，將他放在轎車後座安全座椅後，車卻自動上鎖，因鑰匙插在車上，眼見孫子獨自...

影／老翁用塑膠椅當拐杖緩慢過馬路 屏東警見狀即刻救援

屏東縣九如鄉65歲陳姓老翁疑有失智，員警上周執勤時在派出所的路口前，發現陳姓老翁行動不便，緩慢想穿越大馬路，手中拿塑膠椅...

與老闆吵架生怨報復 女員工板橋養生會館潑汽油縱火遭訴

新北市板橋區1間足體養生會館今年9月底發生縱火案，在會館工作的鄭姓女子因與老闆發生爭執，涉持裝滿汽油的塑膠桶進入店內，先...

鹿港8棵列管大葉欖仁疑遭電鋸斷頭 警方已鎖定做案車輛追凶

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。