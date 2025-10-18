聽新聞
影／老翁用塑膠椅當拐杖緩慢過馬路 屏東警見狀即刻救援
屏東縣九如鄉65歲陳姓老翁疑有失智，員警上周執勤時在派出所的路口前，發現陳姓老翁行動不便，緩慢想穿越大馬路，手中拿塑膠椅當拐杖，在傍晚下班車潮中緩步而行，險象環生，員警見狀後上前協助，一人擋車流，另一人攙扶老翁過馬路。
里港警分局九如分駐所位在台三線大馬路旁，九如分駐所員警陳俊嘉、陳凱廷上周執勤時，陳姓老翁緩慢過馬路，眼看著綠燈倒數結束，老翁還仍無法通過，趕緊上前協助。
當時是下班尖峰時刻，台三線車流量大，又有砂石車、大貨車。員警到場後，認出陳姓老翁先前派出所也有處理過老翁走失情況，老翁現場在兩名員警分工下，一人引導車流，另一人攙扶老翁，帶回派出所。
警方查出，老翁當天疑似趁著趁家人不注意時外出欲想要搭公車，好在過馬路時被員警發現異狀，先協助安全過馬路後，並趕緊聯繫家屬到場，警方最後開著巡邏車護送老翁回家，防止再次走失。
里港分局分局長邱逸樵說，警察工作不僅止於執法，也有「溫暖的守護」。
