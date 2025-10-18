快訊

女移工疑產後棄嬰失聯 社工曝外籍女性生育困境「最脆弱時無人可求」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼看護移工生產後遺棄，嬰兒屍體被毛巾包裹裝在麻布袋，丟在圍牆邊，警消獲報趕往現場，但嬰兒明顯死亡未送醫，印尼移工搭乘計程車離開後失聯，警方搜尋印尼移工下落。1名長期關懷移工的社工感嘆，「她們遠離家鄉為了生活打拚，卻在最脆弱的時刻無人可求，這不只是法律問題，更是社會的同理心考驗。」

檢警將釐清嬰兒是否為活產及死亡原因，並通知雇主與仲介單位配合調查。由於棄嬰案件涉及刑法「遺棄罪」或「殺嬰罪」，若查證屬實，相關責任將依法究辦。這起事件再次揭露外籍女性移工在台懷孕、未婚生子的現實困境。根據勞動部統計，台灣現有超過70萬名移工，其中女性約3成，印尼與越南籍為主。由於移工多數在嚴格的聘僱制度與中介管理下工作，一旦懷孕，常擔心遭解僱或遣返，不敢就醫或報備。

社福團體指出，不少女性移工在孤立無援的環境下選擇隱瞞懷孕，甚至在宿舍或廁所偷偷生產，若發生意外往往釀成悲劇。根據統計，過去5年全台至少發生

數起外籍女性棄嬰或疑似母殺嬰案件，顯示制度保障與實務落差仍然存在。縣府社會局表示，已介入協助後續安置與跨部門聯繫，並呼籲雇主與仲介勿以懷孕為由解僱或施壓，政府應加強宣導移工產檢與法律援助機制。

嘉義縣六腳鄉今天早上出現嬰屍，疑似印尼移工產子後遺棄。記者黃于凡／攝影
女移工疑產後棄嬰失聯 社工曝外籍女性生育困境「最脆弱時無人可求」

