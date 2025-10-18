快訊

與老闆吵架生怨報復 女員工板橋養生會館潑汽油縱火遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區1間足體養生會館今年9月底發生縱火案，在會館工作的鄭姓女子因與老闆發生爭執，涉持裝滿汽油的塑膠桶進入店內，先朝櫃台潑灑汽油，向店員討錢遭拒後縱火，逃逸3小時就落網，新北地檢署日前依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪嫌起訴。

起訴指出，35歲鄭女為板橋區1間足體養生會館員工，因缺錢花用與張姓老闆發生嫌隙，今年9月23日上午11時許，穿著黃色雨衣、頭戴安全帽，手持疑似牛奶家庭號大小的塑膠桶進入店內，隨後將塑膠桶內汽油淋在櫃檯上。

「將收銀台內錢財放進塑膠桶」、「不則要點燃汽油。」鄭女開口向呂姓店員索要櫃檯抽屜內現金遭拒絕，便持打火機點燃櫃台汽油後離去，全程約1分鐘，養生會館員工見狀連忙持滅火器將火勢撲滅。

鄭女縱火後騎機車逃逸，轄區海山警方隨即調閱監視器展開追緝，案發3小時內循線至中和區鄭女住處將人逮捕；鄭女後案後坦承犯行，新北地檢署日前依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪嫌起訴。

新北市板橋區1間足體養生會館今年9月底發生縱火案，在會館工作的鄭女疑與老闆發生爭執，涉持裝滿汽油的塑膠桶進入店內，先朝櫃台潑灑汽油，向店員討錢遭拒後縱火，逃逸3小時就落網，新北地檢署日前依法起訴。圖／讀者提供
新北市板橋區1間足體養生會館今年9月底發生縱火案，在會館工作的鄭女疑與老闆發生爭執，涉持裝滿汽油的塑膠桶進入店內，先朝櫃台潑灑汽油，向店員討錢遭拒後縱火，逃逸3小時就落網，新北地檢署日前依法起訴。圖／讀者提供

