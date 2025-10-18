快訊

鹿港8棵列管大葉欖仁疑遭電鋸斷頭 警方已鎖定做案車輛追凶

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。鹿港警分局調閱路口監視器，已掌握一輛涉案小貨車，正全力以車追人，如順利查獲，將追究民事與刑事責任。

許志宏在接獲鎮民代表張雅晴通報，今天前往前往了解現場了解，發現有8棵是鎮公所列管的大葉欖仁樹疑似遭電鋸砍斷，樹冠全數被移除，僅剩光禿樹幹，他立即指示農業課清點受損情況，向警方報案，由於已涉及毀損公物，已請警方協助調查，追究民事賠償及刑事責任。

鹿港警分局今天上午接獲鎮公所報案，立即派員至現場勘查，並調閱監視器畫面，發現犯涉案者在昨天傍晚5時30分許，利用一輛自小貨車運走切割後的樹幹，警方已根據車牌號碼線索，積極追查駕駛與乘客身分。

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹，昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹，昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹，昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁。圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹，昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁。圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹，昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。圖／鎮公所提供
彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹，昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。圖／鎮公所提供

