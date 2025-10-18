聽新聞
0:00 / 0:00
鹿港8棵列管大葉欖仁疑遭電鋸斷頭 警方已鎖定做案車輛追凶
彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往察看，見到慘況十分痛心。鹿港警分局調閱路口監視器，已掌握一輛涉案小貨車，正全力以車追人，如順利查獲，將追究民事與刑事責任。
許志宏在接獲鎮民代表張雅晴通報，今天前往前往了解現場了解，發現有8棵是鎮公所列管的大葉欖仁樹疑似遭電鋸砍斷，樹冠全數被移除，僅剩光禿樹幹，他立即指示農業課清點受損情況，向警方報案，由於已涉及毀損公物，已請警方協助調查，追究民事賠償及刑事責任。
鹿港警分局今天上午接獲鎮公所報案，立即派員至現場勘查，並調閱監視器畫面，發現犯涉案者在昨天傍晚5時30分許，利用一輛自小貨車運走切割後的樹幹，警方已根據車牌號碼線索，積極追查駕駛與乘客身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言