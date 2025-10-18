快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

聽新聞
0:00 / 0:00

有水準！台南消防局2搜救犬 通過國際搜救犬檢測

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局搜救犬Stitch（史迪奇）、Xavi（渣渣）參加2025年由新竹市府消防局主辦的國際搜救犬組織國際搜救犬檢測傳出捷報，兩犬分別通過高級、中級搜救犬檢測，再度展現台南搜救能量的專業與水準。

台南市消防局指出，這次檢測13日至17日為期5天，在新竹市舉行，並由國際搜救犬組織認證，邀請來自日本的國際裁判村瀨英博擔任評核官。檢測內容涵蓋服從性、敏捷性、搜索能力及任務模擬測驗，考驗搜救犬與領犬員在實際災難現場中的應變與合作能力。

這次史迪奇由領犬員卓佳瑩搭檔，渣渣則由領犬員楊小微搭配檢測，兩犬皆穩定完成任務，獲裁判肯定，順利取得高級、中級搜救犬認證資格。

台南市消防局長李明峯說，搜救犬在災害救援任務中扮演不可或缺的角色，通過IRO國際檢測，不僅代表犬隻本身達到國際水準，也反映消防局在犬隻選訓、領犬員合作與實戰演練方面的長期努力，提升整體救災能量，守護市民安全。

台南市消防局搜救犬史迪奇、渣渣參加今年的國際搜救犬組織國際搜救犬檢測傳出捷報。圖／讀者提供
台南市消防局搜救犬史迪奇、渣渣參加今年的國際搜救犬組織國際搜救犬檢測傳出捷報。圖／讀者提供
搜救犬渣渣則由領犬員楊小微搭配，取得中級搜救犬認證資格。圖／讀者提供
搜救犬渣渣則由領犬員楊小微搭配，取得中級搜救犬認證資格。圖／讀者提供
搜救犬史迪奇由領犬員卓佳瑩搭檔受測，順利取得高級搜救犬認證資格。圖／讀者提供
搜救犬史迪奇由領犬員卓佳瑩搭檔受測，順利取得高級搜救犬認證資格。圖／讀者提供

搜救犬 台南

延伸閱讀

為毛英雄加薪！陳其邁拍板 增編千萬預算強化特搜隊

等不及送醫院就來報到 台南救護人員飯店內迎接小寶貝

台中特搜隊通過重型搜救隊認證 救援量能再升級

新北續馳援花蓮人道救援 19日特搜與搜救犬出勤

相關新聞

踩青出意外 坪林傳虎頭蜂螫傷多人

新北消防局今天上午11時獲報，坪林區鷺鶿岫傳出有力前往踩青遊客遭虎頭蜂攻擊，有多人遭螫傷，救護人員及轄區員警到場，該團成...

騎電動二輪車與轎車猛撞「對折」 高職生搶救1小時仍不治

嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉的轎車猛烈碰撞，電動車當場被撞成「...

鹿港8棵列管大葉欖仁疑遭電鋸斷頭 警方已鎖定做案車輛追凶

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往...

有水準！台南消防局2搜救犬 通過國際搜救犬檢測

台南市消防局搜救犬Stitch（史迪奇）、Xavi（渣渣）參加2025年由新竹市府消防局主辦的國際搜救犬組織國際搜救犬檢...

影／他深夜騎車未開車燈遭攔查開嗆 台南警不手軟開罰

「不說還以為在抓通緝犯，在路中間直接拔我鑰匙是怎樣？」蘇姓男子昨深夜載女友返家途間，夜間未開車燈而遭警攔查，不滿員警處置...

蘆竹77歲翁燒草整地引野火 全身「9成燒傷」搶救不治

桃園市蘆竹區長興路一段16日下午驚傳火警，一名77歲徐姓農夫疑似在農地整地時焚燒雜草，未料火苗受強風影響迅速延燒，波及鄰近雜草與廢棄物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。