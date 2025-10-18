有水準！台南消防局2搜救犬 通過國際搜救犬檢測

台南市消防局搜救犬Stitch（史迪奇）、Xavi（渣渣）參加2025年由新竹市府消防局主辦的國際搜救犬組織國際搜救犬檢測傳出捷報，兩犬分別通過高級、中級搜救犬檢測，再度展現台南搜救能量的專業與水準。

台南市消防局指出，這次檢測13日至17日為期5天，在新竹市舉行，並由國際搜救犬組織認證，邀請來自日本的國際裁判村瀨英博擔任評核官。檢測內容涵蓋服從性、敏捷性、搜索能力及任務模擬測驗，考驗搜救犬與領犬員在實際災難現場中的應變與合作能力。

這次史迪奇由領犬員卓佳瑩搭檔，渣渣則由領犬員楊小微搭配檢測，兩犬皆穩定完成任務，獲裁判肯定，順利取得高級、中級搜救犬認證資格。