影／他深夜騎車未開車燈遭攔查開嗆 台南警不手軟開罰
「不說還以為在抓通緝犯，在路中間直接拔我鑰匙是怎樣？」蘇姓男子昨深夜載女友返家途間，夜間未開車燈而遭警攔查，不滿員警處置作為在社群開嗆。台南市警二分局說，警方示意駕駛靠邊停車，但他未立即靠邊停車，員警下車了解並指示其停車，並依違反道路管理處罰條例規定舉發。
蘇PO文指稱，案發時間17日晚間11時06分，在東門圓環和大同路一段路口，他當時打左轉燈要左轉進大同路一段巷內回家，聽到後面有車按喇叭就轉回頭看，轉頭看到警察，就大概知道警察要攔他了。
他說，已作勢要停車，但當時對向一直有從東門圓環轉進來的車，後方也一直有車從警車後鑽出，根本沒有辦法靠邊停，結果副駕駛座的警察就直接下車，把他車熄掉說「為什麼不靠邊，我們就直接這樣」。
他也說，這時候對向都還一直有車過來，他也配合警察下車把車牽到對向巷口，剛立好側柱抬頭就看到對方對著女朋友大吼，一氣之下他也吼回去。
市警二分局副分局長陳勇志表示，員警巡邏行經大同路，發現1輛機車夜間未開車燈，所以實施攔查，並示意駕駛靠邊停車，惟駕駛未立即靠邊停車，員警才下車了解並指示其停車，並依道路交通管理處罰條例第42條舉發，駕駛人不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰。
警方表示，當時請駕駛靠邊停車通常是會靠右停，而不是跨一個車道靠左停車，因為駕駛遲遲不動作，同事才下車協助引導停至駕駛想停的左側。同時呼籲車輛行駛於道路，應留意車燈是否開啟，並配合執行員警指示，勿有不雅言詞，以免觸法。
此文一出，引發討論，有人指出，光是看到連後照鏡都沒有就知道一切都合理了；也有人表示，「講到最後你也沒說自己被攔的原因、女友回了什麼，只PO被執法的片段，再說就光這片段，警察也都好聲好氣是你自己口氣一開始就不好」。但也有人認為，「這警察故意製造氣氛，然後再來說你妨礙公務，把你上銬之類的帶回警局，反正很多這種，真的都閒閒沒事做」。
