影／他深夜騎車未開車燈遭攔查開嗆 台南警不手軟開罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「不說還以為在抓通緝犯，在路中間直接拔我鑰匙是怎樣？」蘇姓男子昨深夜載女友返家途間，夜間未開車燈而遭警攔查，不滿員警處置作為在社群開嗆。台南市警二分局說，警方示意駕駛靠邊停車，但他未立即靠邊停車，員警下車了解並指示其停車，並依違反道路管理處罰條例規定舉發。

蘇PO文指稱，案發時間17日晚間11時06分，在東門圓環和大同路一段路口，他當時打左轉燈要左轉進大同路一段巷內回家，聽到後面有車按喇叭就轉回頭看，轉頭看到警察，就大概知道警察要攔他了。

他說，已作勢要停車，但當時對向一直有從東門圓環轉進來的車，後方也一直有車從警車後鑽出，根本沒有辦法靠邊停，結果副駕駛座的警察就直接下車，把他車熄掉說「為什麼不靠邊，我們就直接這樣」。

他也說，這時候對向都還一直有車過來，他也配合警察下車把車牽到對向巷口，剛立好側柱抬頭就看到對方對著女朋友大吼，一氣之下他也吼回去。

市警二分局副分局長陳勇志表示，員警巡邏行經大同路，發現1輛機車夜間未開車燈，所以實施攔查，並示意駕駛靠邊停車，惟駕駛未立即靠邊停車，員警才下車了解並指示其停車，並依道路交通管理處罰條例第42條舉發，駕駛人不依規定使用燈光者，處1200元以上3600元以下罰鍰。

警方表示，當時請駕駛靠邊停車通常是會靠右停，而不是跨一個車道靠左停車，因為駕駛遲遲不動作，同事才下車協助引導停至駕駛想停的左側。同時呼籲車輛行駛於道路，應留意車燈是否開啟，並配合執行員警指示，勿有不雅言詞，以免觸法。

此文一出，引發討論，有人指出，光是看到連後照鏡都沒有就知道一切都合理了；也有人表示，「講到最後你也沒說自己被攔的原因、女友回了什麼，只PO被執法的片段，再說就光這片段，警察也都好聲好氣是你自己口氣一開始就不好」。但也有人認為，「這警察故意製造氣氛，然後再來說你妨礙公務，把你上銬之類的帶回警局，反正很多這種，真的都閒閒沒事做」。

警方指出，員警巡邏行經大同路，發現1輛機車夜間未開車燈，所以實施攔查，並示意駕駛靠邊停車，惟駕駛未立即靠邊停車，員警才下車了解並指示其停車。記者邵心杰／翻攝
警方指出，員警巡邏行經大同路，發現1輛機車夜間未開車燈，所以實施攔查，並示意駕駛靠邊停車，惟駕駛未立即靠邊停車，員警才下車了解並指示其停車。記者邵心杰／翻攝

警察 車禍

相關新聞

踩青出意外 坪林傳虎頭蜂螫傷多人

新北消防局今天上午11時獲報，坪林區鷺鶿岫傳出有力前往踩青遊客遭虎頭蜂攻擊，有多人遭螫傷，救護人員及轄區員警到場，該團成...

騎電動二輪車與轎車猛撞「對折」 高職生搶救1小時仍不治

嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉的轎車猛烈碰撞，電動車當場被撞成「...

鹿港8棵列管大葉欖仁疑遭電鋸斷頭 警方已鎖定做案車輛追凶

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往...

有水準！台南消防局2搜救犬 通過國際搜救犬檢測

台南市消防局搜救犬Stitch（史迪奇）、Xavi（渣渣）參加2025年由新竹市府消防局主辦的國際搜救犬組織國際搜救犬檢...

影／他深夜騎車未開車燈遭攔查開嗆 台南警不手軟開罰

「不說還以為在抓通緝犯，在路中間直接拔我鑰匙是怎樣？」蘇姓男子昨深夜載女友返家途間，夜間未開車燈而遭警攔查，不滿員警處置...

蘆竹77歲翁燒草整地引野火 全身「9成燒傷」搶救不治

桃園市蘆竹區長興路一段16日下午驚傳火警，一名77歲徐姓農夫疑似在農地整地時焚燒雜草，未料火苗受強風影響迅速延燒，波及鄰近雜草與廢棄物...

