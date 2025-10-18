騎電動二輪車與轎車猛撞「對折」 高職生搶救1小時仍不治

嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉的轎車猛烈碰撞，電動車當場被撞成「對折」，少年送醫搶救1小時後仍宣告不治。檢察官上午會同法醫相驗，初步研判外觀創傷不明顯，將做電腦斷層掃描以釐清死因。

警局指出，昨天下午3時56分接獲報案，67歲張姓男子駕駛黑色轎車沿興業西路由西往東行駛，行經仁愛路口左轉時，與自東往西行的呂姓少年騎乘微型電動二輪車發生劇烈碰撞。少年全身多處骨折、撕裂傷，救護人員趕抵現場立即送往台中榮總嘉義分院急救，但到院前已無生命徵象，傍晚5時宣告不治。警方初步調查，雙方均無酒駕情形，詳細肇事責任仍待釐清。

呂姓少年就讀嘉市某高職一年級，昨天下午放學後騎車返家途中不幸發生事故。學校教官與導師第一時間趕往醫院協助家長處理後續事宜，並啟動校內心理輔導機制，後天上課將由輔導室針對同班同學進行團體輔導，同時加強宣導交通安全與生命教育，盼學生平安面對突如其來的憾事。

近年來，微型電動二輪車因操作簡便、無須加油等特性受到年輕族群歡迎，但也因速差與防護不足，頻傳事故。根據交通部統計，2024年全台微電二事故件數超過2500起，其中超過三成涉及未滿18歲少年。

警方提醒，微型電動二輪車最高速不得超過時速25公里，騎乘者須年滿14歲並配戴安全帽，不得任意改裝或搭載他人；違者可依道路交通管理處罰條例開罰，若違規導致事故，更可能涉及刑責。