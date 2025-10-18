快訊

騎電動二輪車與轎車猛撞「對折」 高職生搶救1小時仍不治

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉的轎車猛烈碰撞，電動車當場被撞成「對折」，少年送醫搶救1小時後仍宣告不治。檢察官上午會同法醫相驗，初步研判外觀創傷不明顯，將做電腦斷層掃描以釐清死因。

警局指出，昨天下午3時56分接獲報案，67歲張姓男子駕駛黑色轎車沿興業西路由西往東行駛，行經仁愛路口左轉時，與自東往西行的呂姓少年騎乘微型電動二輪車發生劇烈碰撞。少年全身多處骨折、撕裂傷，救護人員趕抵現場立即送往台中榮總嘉義分院急救，但到院前已無生命徵象，傍晚5時宣告不治。警方初步調查，雙方均無酒駕情形，詳細肇事責任仍待釐清。

呂姓少年就讀嘉市某高職一年級，昨天下午放學後騎車返家途中不幸發生事故。學校教官與導師第一時間趕往醫院協助家長處理後續事宜，並啟動校內心理輔導機制，後天上課將由輔導室針對同班同學進行團體輔導，同時加強宣導交通安全與生命教育，盼學生平安面對突如其來的憾事。

近年來，微型電動二輪車因操作簡便、無須加油等特性受到年輕族群歡迎，但也因速差與防護不足，頻傳事故。根據交通部統計，2024年全台微電二事故件數超過2500起，其中超過三成涉及未滿18歲少年。

警方提醒，微型電動二輪車最高速不得超過時速25公里，騎乘者須年滿14歲並配戴安全帽，不得任意改裝或搭載他人；違者可依道路交通管理處罰條例開罰，若違規導致事故，更可能涉及刑責。

嘉市警察局表示，將針對校園周邊與主要幹道加強稽查與宣導，同時呼籲家長落實家庭教育，提醒子女遵守交通規則、避免搶快或闖燈，以免憾事重演。

嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉的轎車猛烈碰撞，電動車當場被折斷，少年送醫搶救1小時後仍宣告不治。記者魯永明／翻攝
嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉的轎車猛烈碰撞，電動車當場被折斷，少年送醫搶救1小時後仍宣告不治。記者魯永明／翻攝
嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉轎車發生碰撞，電動車當場被撞斷，少年送醫搶救1小時後仍宣告不治。記者魯永明／翻攝
嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉轎車發生碰撞，電動車當場被撞斷，少年送醫搶救1小時後仍宣告不治。記者魯永明／翻攝

車禍

相關新聞

踩青出意外 坪林傳虎頭蜂螫傷多人

新北消防局今天上午11時獲報，坪林區鷺鶿岫傳出有力前往踩青遊客遭虎頭蜂攻擊，有多人遭螫傷，救護人員及轄區員警到場，該團成...

騎電動二輪車與轎車猛撞「對折」 高職生搶救1小時仍不治

嘉義市就讀高職15歲呂姓少年昨天下午騎乘微型電動二輪車行經興業西路、仁愛路口時，與左轉的轎車猛烈碰撞，電動車當場被撞成「...

鹿港8棵列管大葉欖仁疑遭電鋸斷頭 警方已鎖定做案車輛追凶

彰化縣鹿港鎮東石里鹿西路一帶的路樹昨天傍晚疑遭電鋸「斷頭」，包括公所列管樹齡超過10年的8棵大葉欖仁，鎮長許志宏今天前往...

有水準！台南消防局2搜救犬 通過國際搜救犬檢測

台南市消防局搜救犬Stitch（史迪奇）、Xavi（渣渣）參加2025年由新竹市府消防局主辦的國際搜救犬組織國際搜救犬檢...

影／他深夜騎車未開車燈遭攔查開嗆 台南警不手軟開罰

「不說還以為在抓通緝犯，在路中間直接拔我鑰匙是怎樣？」蘇姓男子昨深夜載女友返家途間，夜間未開車燈而遭警攔查，不滿員警處置...

蘆竹77歲翁燒草整地引野火 全身「9成燒傷」搶救不治

桃園市蘆竹區長興路一段16日下午驚傳火警，一名77歲徐姓農夫疑似在農地整地時焚燒雜草，未料火苗受強風影響迅速延燒，波及鄰近雜草與廢棄物...

