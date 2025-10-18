蘆竹77歲翁燒草整地引野火 全身「9成燒傷」搶救不治
桃園市蘆竹區長興路一段16日下午驚傳火警，一名77歲徐姓農夫疑似在農地整地時焚燒雜草，未料火苗受強風影響迅速延燒，波及鄰近雜草與廢棄物。徐男疑因閃避不及跌入火堆，警消獲報趕抵現場救援，但徐男全身嚴重燒燙傷，經送醫搶救仍於昨(17)日凌晨宣告不治。
據《聯合新聞網》報導，消防局16日下午15時19分許接獲通報，現場濃煙密布、火勢猛烈，燃燒田地野草及廢棄物，面積約30餘坪。第三大隊蘆竹分隊立即出動消防車11輛、救護車2輛及34名人員趕往現場。消防人員於7分鐘內抵達現場布水線灌救，火勢於15時38分控制，16時35分撲滅。
救難人員在清理火場時發現徐男倒臥於火堆餘燼中，意識喪失，緊急送往林口長庚醫院急救，仍因全身90％二至三度燒燙傷傷重不治，起火原因尚待火調科釐清，徐農詳細死因則待檢警相驗。
本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹77歲翁燒草整地引野火 全身「9成燒傷」搶救不治
