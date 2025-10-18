聽新聞
影／苗栗女服藥精神不濟台3線騎車自摔 草莓農發現即刻救援
苗栗縣葉姓女子昨天下午疑因服藥後精神不濟，駕駛普通重機行經大湖鄉台3線公路義和一橋路段時發生自摔事故，在路旁農地栽植草莓種苗的傅姓義警及義和村長的妻子廖姓婦人發現，趕緊通報119並協助疏導交通、照護傷患，女子手部及腳部有多處擦傷，幸好送醫後無大礙，事故原因待調查釐清。
大湖警分局南湖與校林派出所昨天下午4點42分接獲通報，台3線義和一橋路段發生機車自摔事故，一名騎士騎乘普通重機行經該處時，疑因精神不濟、重心不穩不慎自摔受傷。
警方初步調查，葉姓女子騎機車沿台3線公路由北往南行駛，行經135.2公里義和一橋橋面接縫處時，疑似重心不穩並失去平衡摔車，女子向警方表示先前曾服用身心科藥物，有點精神不濟，可能因此不慎摔車，經檢測女子沒有酒駕行為。
大湖警分局表示，感謝義警與村長妻子熱心協助，展現社區守望相助的精神，民眾如因身體狀況必須依醫囑服用相關藥物，導致身體不適時應避免駕車或騎車，應改搭乘大眾運輸或由家屬親友接送，以維護自身及行車安全。
