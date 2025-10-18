快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

影／點蚊香驅蚊後回家慘變火燒車 警找到車主錯愕見燒剩骨架

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中正區北寧路31巷昨晚一輛廂型車停放路邊，民眾發現突然車內冒出濃煙，接著起火燃燒，消防人員到場時已全面燃燒，撲滅火勢後車體燒剩骨架。經查車主在車內點蚊香驅蚊後跑回家，疑引燃雜物起火，已採證調查。

基隆市消防局昨晚6點多獲報，北寧路31巷一輛廂型車竄出濃煙，火勢相當大，不確定有沒有人在車內。消防人員趕至搶救，到達時車子已全面燃燒陷入火海，立即拉水線射水，控制火勢後搜尋未發現有人在車內。

消防人員滅火後，發現疑從車內往外燒，車廂內部燃燒嚴重，與一般火燒車多為引擎處起火不太相同，並有疑似燃燒的鐵盆。

消防人員表示，起火時請市警第二分局員警根據車牌找車主，警方查出車主住附近，到車主住處找到車主告知火燒車，車主趕至現場發現燒剩骨架，十分錯愕。

車主向警方及消防人員表示，因為附近雜草多，車內蚊子很多，他有點蚊香驅蚊，因住附近先回家，不知怎麼會燒起來。

一名車主點蚊香驅蚊後回家發生火燒車，警方找到車主返回發現已燒剩骨架。記者游明煌／翻攝
一名車主點蚊香驅蚊後回家發生火燒車，警方找到車主返回發現已燒剩骨架。記者游明煌／翻攝
一名車主點蚊香驅蚊後回家發生火燒車，警方找到車主返回發現已燒剩骨架。記者游明煌／翻攝
一名車主點蚊香驅蚊後回家發生火燒車，警方找到車主返回發現已燒剩骨架。記者游明煌／翻攝

火燒車

延伸閱讀

金門消防志工勇奪3項全國獎 志工英雄守護離島安全

汽機車行車起糾紛 騎士竟朝車內丟鞭炮差點火燒車

小米SU7火燒車／隱藏式門把打不開… 中將採新規防範

快改道 國1南向林口路段火燒車成廢鐵 「紫爆」回堵4公里

相關新聞

踩青出意外 坪林傳虎頭蜂螫傷多人

新北消防局今天上午11時獲報，坪林區鷺鶿岫傳出有力前往踩青遊客遭虎頭蜂攻擊，有多人遭螫傷，救護人員及轄區員警到場，該團成...

影／電視太大聲被鄰居砍？台中霧峰老婦今現身：我沒看電視

台中市霧峰區23歲林男16日自稱鄰居電視太大聲，猛砍住隔壁的70歲陳姓女鄰居，以及70歲施姓男鄰居，施男傷及主動脈，術後...

金門傳酒駕悲劇！酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園老師逃逸

金門再傳酒駕悲劇！一名年約52歲的張姓男子昨日晚間涉嫌酒後駕駛BMW權利車，行經金湖鎮環島北路二段時，違規超車闖入對向車...

蘆竹77歲翁燒草整地引野火 全身「9成燒傷」搶救不治

桃園市蘆竹區長興路一段16日下午驚傳火警，一名77歲徐姓農夫疑似在農地整地時焚燒雜草，未料火苗受強風影響迅速延燒，波及鄰近雜草與廢棄物...

影／苗栗女服藥精神不濟台3線騎車自摔 草莓農發現即刻救援

苗栗縣葉姓女子昨天下午疑因服藥後精神不濟，駕駛普通重機行經大湖鄉台3線公路義和一橋路段時發生自摔事故，在路旁農地栽植草莓...

影／點蚊香驅蚊後回家慘變火燒車 警找到車主錯愕見燒剩骨架

基隆市中正區北寧路31巷昨晚一輛廂型車停放路邊，民眾發現突然車內冒出濃煙，接著起火燃燒，消防人員到場時已全面燃燒，撲滅火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。