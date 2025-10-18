影／點蚊香驅蚊後回家慘變火燒車 警找到車主錯愕見燒剩骨架
基隆市中正區北寧路31巷昨晚一輛廂型車停放路邊，民眾發現突然車內冒出濃煙，接著起火燃燒，消防人員到場時已全面燃燒，撲滅火勢後車體燒剩骨架。經查車主在車內點蚊香驅蚊後跑回家，疑引燃雜物起火，已採證調查。
基隆市消防局昨晚6點多獲報，北寧路31巷一輛廂型車竄出濃煙，火勢相當大，不確定有沒有人在車內。消防人員趕至搶救，到達時車子已全面燃燒陷入火海，立即拉水線射水，控制火勢後搜尋未發現有人在車內。
消防人員滅火後，發現疑從車內往外燒，車廂內部燃燒嚴重，與一般火燒車多為引擎處起火不太相同，並有疑似燃燒的鐵盆。
消防人員表示，起火時請市警第二分局員警根據車牌找車主，警方查出車主住附近，到車主住處找到車主告知火燒車，車主趕至現場發現燒剩骨架，十分錯愕。
車主向警方及消防人員表示，因為附近雜草多，車內蚊子很多，他有點蚊香驅蚊，因住附近先回家，不知怎麼會燒起來。
