影／不是恐嚇！二手車業務疑試車暴衝 凌晨撞爛中和珠寶店

新北市中和區捷運路上1間金銀珠寶鑽石交易平台店家，今天凌晨突遭1輛汽車撞進店內，疑是二手車業務半夜試車不慎暴衝闖下大禍，受害店家半夜在睡夢中被驚醒，堅持提出恐嚇、傷害、毀損告訴，警方今依法受理。

從事二手車買賣業務王姓男子（32歲）欲向同行業務戴姓男子（21歲）購買福特二手汽車，今天凌晨由戴陪同，讓王男駕駛進行試車，行經中和區捷運路時，不知何故竟衝進路邊經營金銀珠寶鑽石交易平台店家，不僅撞毀鐵捲門，整輛汽車幾乎都撞進店內，店主姜姓男子也被突如其來巨大撞擊聲驚醒。