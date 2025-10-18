聽新聞
影／不是恐嚇！二手車業務疑試車暴衝 凌晨撞爛中和珠寶店
新北市中和區捷運路上1間金銀珠寶鑽石交易平台店家，今天凌晨突遭1輛汽車撞進店內，疑是二手車業務半夜試車不慎暴衝闖下大禍，受害店家半夜在睡夢中被驚醒，堅持提出恐嚇、傷害、毀損告訴，警方今依法受理。
從事二手車買賣業務王姓男子（32歲）欲向同行業務戴姓男子（21歲）購買福特二手汽車，今天凌晨由戴陪同，讓王男駕駛進行試車，行經中和區捷運路時，不知何故竟衝進路邊經營金銀珠寶鑽石交易平台店家，不僅撞毀鐵捲門，整輛汽車幾乎都撞進店內，店主姜姓男子也被突如其來巨大撞擊聲驚醒。
經警方到場初步了解，王男表示，為試車過程疑似操作不慎導致車輛暴衝釀禍，且與店家雙方互不認識亦無任何糾紛。因店內有物品倒下時砸到人，到驚嚇的店主姜男堅持提出恐嚇、傷害、毀損告訴，警方今依法受理。
