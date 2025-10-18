影／電視太大聲被鄰居砍？台中霧峰老婦今現身：我沒看電視
台中市霧峰區23歲林男16日自稱鄰居電視太大聲，猛砍住隔壁的70歲陳姓女鄰居，以及70歲施姓男鄰居，施男傷及主動脈，術後尚未脫險。陳女今對外說明，她沒見過林男，也沒看電視，根本沒有吵到對方；林男鎚鐵門發出響聲，還反過來問「你們在吵什麼？」她形容這場無妄之災，「被砍得莫名其妙」。
陳女左後頸部、額頭、左手指等處有多處穿刺傷、刀傷，經醫院手術治療，昨天中午出院，今天在霧峰區六股里里長王原祥陪同下說明，她不認識林男，也未見過，林男聲稱「電視太大聲」，她都沒在看電視，只用手機和平板看新聞，沒有吵到對方。
陳女指出，她是因為林男搥自家後面鐵門發出響聲，才請隔壁施男過來了解，施男站在她家門口討論，施男也表示有聽到林男發出的響聲，二人討論不大聲。林男隨後過來問「你們在吵什麼？」她和施男都不想理會林男，於是各自回屋。
陳女說明，後來就看到林男拿刀進到屋內，雖施男架住林男制止，但林男還是對她揮刀狂砍好幾刀，施男要她「趕快報警」。
王原祥說，陳女連忙衝到屋外，向其他鄰居求助，其他鄰居有的報警，有的拿掃把自衛。
根據影片，林男全身是血，目光呆滯，呆坐在陳婦家門口，其他鄰居見狀，有人拿起掃把自衛，也有的通報警察「就是這個人！」「就是鄰居，這個人砍人的！」林男被警方要求移到一旁後，救護人員才能入內救人。
王原祥說明，據他了解，附近鄰居只知道隔壁有住一名女租客，但因平時沒有開門，很少人見到，是事件發生後，才知道行凶的是女租客的兒子，過去也未曾見過林男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言