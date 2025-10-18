金門傳酒駕悲劇！酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園老師逃逸

金門再傳酒駕悲劇！一名年約52歲的張姓男子昨日晚間涉嫌酒後駕駛BMW權利車，行經金湖鎮環島北路二段時，違規超車闖入對向車道，連環撞擊3車，導致一名翁姓機車女騎士重傷不治。肇事後張男竟棄車逃逸，直到警方鎖定身分、全面圍捕並勸說親友施壓下，才於5小時後在晚間11時許主動投案。

警方表示，事發於昨天下午6時21分，張男開車沿環島北路往金城方向行駛，行經玉環路口前，違規駛入來車道超越多車，先撞上對向翁姓女子騎乘的普通重機車，車輛失控後再波及盧姓男子駕駛的小貨車及許姓女子駕駛的小客車。翁女送往金門醫院急救仍宣告不治，盧男幸未受傷，許女手臂拉傷、車上乘客則頭部挫傷。

張男肇事後竟棄車搭計程車逃逸，警方獲報後立即掌握張嫌身分，透過監視器畫面追查逃逸動線，並動員警力地毯式搜尋，最終策動親友勸導，張男於晚間11時許現身金城分局投案。

經酒測發現，張男酒測值超標，且有多次酒駕前科。全案警方依刑法第185條之3酒駕致死罪及刑法第185條之4肇事逃逸致死罪，將其移送金門地檢署偵辦。

據了解，罹難的40多歲翁姓女子是一所幼兒園老師，深受家長與孩子喜愛，有人氣憤地說，「一個酒鬼，竟造成一個家庭破碎，應該拖出來痛扁」；還有人從臉書起底發現張姓嫌犯是酒駕累犯，他是從台灣來金門做工，所開的BMW車輛是權利車。消息傳出後，地方民眾群情激憤，痛批肇事駕駛「累犯害命，該重判！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康