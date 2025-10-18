快訊

國家級警報響「台北搖很大」！10:04東部海域有感地震 7縣市震度3級以上

小S復出藏大S影子！這微笑姊妹史上最像　神奇瞬間「完全是熙媛」

「小朋友很愛她」…金門酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園女老師逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

金門傳酒駕悲劇！酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園老師逃逸

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門再傳酒駕悲劇！一名年約52歲的張姓男子昨日晚間涉嫌酒後駕駛BMW權利車，行經金湖鎮環島北路二段時，違規超車闖入對向車道，連環撞擊3車，導致一名翁姓機車女騎士重傷不治。肇事後張男竟棄車逃逸，直到警方鎖定身分、全面圍捕並勸說親友施壓下，才於5小時後在晚間11時許主動投案。

警方表示，事發於昨天下午6時21分，張男開車沿環島北路往金城方向行駛，行經玉環路口前，違規駛入來車道超越多車，先撞上對向翁姓女子騎乘的普通重機車，車輛失控後再波及盧姓男子駕駛的小貨車及許姓女子駕駛的小客車。翁女送往金門醫院急救仍宣告不治，盧男幸未受傷，許女手臂拉傷、車上乘客則頭部挫傷。

張男肇事後竟棄車搭計程車逃逸，警方獲報後立即掌握張嫌身分，透過監視器畫面追查逃逸動線，並動員警力地毯式搜尋，最終策動親友勸導，張男於晚間11時許現身金城分局投案。

經酒測發現，張男酒測值超標，且有多次酒駕前科。全案警方依刑法第185條之3酒駕致死罪及刑法第185條之4肇事逃逸致死罪，將其移送金門地檢署偵辦。

據了解，罹難的40多歲翁姓女子是一所幼兒園老師，深受家長與孩子喜愛，有人氣憤地說，「一個酒鬼，竟造成一個家庭破碎，應該拖出來痛扁」；還有人從臉書起底發現張姓嫌犯是酒駕累犯，他是從台灣來金門做工，所開的BMW車輛是權利車。消息傳出後，地方民眾群情激憤，痛批肇事駕駛「累犯害命，該重判！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門昨天晚間傳出酒駕肇事，一名幼兒園老師遭撞，其所騎機車碎裂成一堆廢鐵。圖/民眾提供
金門昨天晚間傳出酒駕肇事，一名幼兒園老師遭撞，其所騎機車碎裂成一堆廢鐵。圖/民眾提供
金門一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡，張姓男子的車整個翻過來，警方到場協助。圖/民眾提供
金門一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡，張姓男子的車整個翻過來，警方到場協助。圖/民眾提供
金門昨天晚間傳出酒駕肇事，一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡。圖/民眾提供
金門昨天晚間傳出酒駕肇事，一名張姓男子酒駕又違規超車，造成一名幼兒園老師死亡。圖/民眾提供

酒駕 金門 BMW

延伸閱讀

金門規劃25億建校舍體育場館 議員籲整合需求

自行車訓遇酒駕！竹北市代遭撞腦震盪、車全毀 喊話「酒駕是犯罪」

又是酒駕累犯！桃園交裁處公布15人姓名、照片

大鱗梅氏鯿擎天水庫野放 金門珍稀魚類復育邁新頁

相關新聞

金門傳酒駕悲劇！酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園老師逃逸

金門再傳酒駕悲劇！一名年約52歲的張姓男子昨日晚間涉嫌酒後駕駛BMW權利車，行經金湖鎮環島北路二段時，違規超車闖入對向車...

新北2刑警涉洩漏車籍及個資給線民 1人昨15萬交保1人今晚聲押獲准

新北市2名刑警涉洩漏車籍及個資給線民，三重偵查隊陸姓小隊長昨裁定15萬交保，中和偵查隊張姓偵查佐經檢察官訊後聲請羈押禁見...

影／注音文＋諧音梗 竹縣警局長獲讚「被警察耽誤的編劇」

新竹縣史上最年輕的警察局長林建隆重視人本交通，今年9月以大數據分析熱點，實施路暢專案，他更親自下海拍攝短影音，今天上架，...

影／公車上演情侶擂台！他抓女友一起猛摔下車 男起身續追打

基隆市蕭姓男子與女友今天搭市公車，疑因感情問題在座位吵得不可開交，兩人下車時，蕭男在車門口直接抓住女友推下車卻一起摔倒，...

桃園老農整地意外引燃野火 逃避不及跌火堆搶救不治

桃園市蘆竹區長興路一段某農地昨午驚傳火警，徐姓老農疑似整地燒雜草當肥料時，零星火苗隨著強勁風勢四處飄散，意外引燃鄰近雜草...

等不及送醫院就來報到 台南救護人員飯店內迎接小寶貝

台南市消防局昨凌晨據報，南區新建路上飯店內有孕婦疑似臨盆，立即派遣人車前往，救護人員抵達後發現吳姓產婦在房間內已破水且胎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。