影／注音文＋諧音梗 竹縣警局長獲讚「被警察耽誤的編劇」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣史上最年輕的警察局長林建隆重視人本交通，今年9月以大數據分析熱點，實施路暢專案，他更親自下海拍攝短影音，今天上架，短短4小時狂傳，使用注音符號諧音梗的幽默對話，有網友大讚「被波麗士耽誤的編劇家！」

為了擴大宣導行人友善的人本交通，警察局「竹縣警好客」官方臉書粉專今天上架一則短影音，林建隆化身為交通警察，內容對話融入日常用語的諧音梗，十分有趣。

影片對話中，要被開罰的民眾說「我ㄑㄋㄇㄉ啦」，林建隆立刻握著秘錄器「你說什麼」，民眾立刻反答「我去年買的啦！」然後林建隆就喊「真的很ㄐㄅ」，民眾則拿著手機反錄喊「你說什麼？」林建隆秒回：我是說（這規定）真的很「基本」，諧音梗的對話讓民眾莞爾一笑，吸引許多人狂按讚。

竹縣警察局從今年9月1起日實施路暢專案，根據統計，1個月共計取締違規停車1萬7419件，較去年同期8208件增加9211件（+112%），其中3大惡性違規共計5608件、約佔3成，報案件數較去年同期減少2成。

有網友留言，「有梗餒。拍的太讚了！」「超讚超好笑的交通宣導影片！警察大人們辛苦了！」、「近期看過最有趣的警政宣導短片！」、「求主角IG」、「很有演戲天份耶」、「局長很重視行人安全，真心給推」等。

現年49歲的林建隆擁有偵辦科技犯罪領域專才，打詐績效卓著。在刑事局任內結合業界幣流分析師推動犯罪集團虛擬貨幣查扣凍結專案，也曾參與八里雙屍命案、高鐵炸彈案等刑案數位鑑識工作，並破獲「創意私房」色情網站。在資安數位鑑識領域，曾帶領刑事局科技偵查團隊，2021年全球首創將惡意程式分析流程標準化，並取得國際認證。

新竹縣史上最年輕的警察局長林建隆重視人本交通，今年9月以大數據分析熱點，實施路暢專案，他更親自下海拍攝短影音，今天上架，短短4小時狂傳。圖／擷取自影片
竹縣警察局長林建隆化身為交通警察，喊「真的很ㄐㄅ」，民眾則拿著手機反錄喊「你說什麼？」他秒回：我是說（這規定）真的很「基本」。圖／擷取自影片
宣導影片中的阿姨，演技一流，也非常搶話題。圖／擷取自影片
要被開罰的民眾說「我ㄑㄋㄇㄉ啦」，林建隆立刻握著秘錄器「你說什麼」，民眾立刻反答「我去年買的啦！」圖／擷取自影片
竹縣警察局長林建隆化身為交通警察，喊「真的很ㄐㄅ」，民眾則拿著手機反錄喊「你說什麼？」他秒回：我是說（這規定）真的很「基本」。圖／擷取自影片
警察 影片

