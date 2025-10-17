影／注音文＋諧音梗 竹縣警局長獲讚「被警察耽誤的編劇」

新竹縣史上最年輕的警察局長林建隆重視人本交通，今年9月以大數據分析熱點，實施路暢專案，他更親自下海拍攝短影音，今天上架，短短4小時狂傳，使用注音符號諧音梗的幽默對話，有網友大讚「被波麗士耽誤的編劇家！」

為了擴大宣導行人友善的人本交通，警察局「竹縣警好客」官方臉書粉專今天上架一則短影音，林建隆化身為交通警察，內容對話融入日常用語的諧音梗，十分有趣。

影片對話中，要被開罰的民眾說「我ㄑㄋㄇㄉ啦」，林建隆立刻握著秘錄器「你說什麼」，民眾立刻反答「我去年買的啦！」然後林建隆就喊「真的很ㄐㄅ」，民眾則拿著手機反錄喊「你說什麼？」林建隆秒回：我是說（這規定）真的很「基本」，諧音梗的對話讓民眾莞爾一笑，吸引許多人狂按讚。

竹縣警察局從今年9月1起日實施路暢專案，根據統計，1個月共計取締違規停車1萬7419件，較去年同期8208件增加9211件（+112%），其中3大惡性違規共計5608件、約佔3成，報案件數較去年同期減少2成。

有網友留言，「有梗餒。拍的太讚了！」「超讚超好笑的交通宣導影片！警察大人們辛苦了！」、「近期看過最有趣的警政宣導短片！」、「求主角IG」、「很有演戲天份耶」、「局長很重視行人安全，真心給推」等。