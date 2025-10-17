快訊

回國注意！入境台灣飛機餐沒吃完 少1動作最高罰款百萬元

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

不斷更新／節目類金鐘獎得獎名單 「廚師的迫降」獲人氣綜藝節目獎

影／公車上演情侶擂台！他抓女友一起猛摔下車 男起身續追打

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市蕭姓男子與女友今天搭市公車，疑因感情問題在座位吵得不可開交，兩人下車時，蕭男在車門口直接抓住女友推下車卻一起摔倒，兩人爬起來後，他又追著女友打。警方獲報趕往帶回，只是後來兩人氣消，未提告即一起離開。

基隆市警第一分忠二路派出所長徐紹文表示，今天上午8時24分獲報，仁愛區忠一路505公車上有一男一女吵得不可開交，經警方了解雙方為情侶關係，因感情問題在公車上發生口角，警方到場兩人並沒有受傷，但吵得不可開交，員警將男女帶返所，並依規定進行家暴通報。

警方調公車監視器發現，兩人下車時，蕭男在車門口直接抓住女友後猛摔下車，兩人一起摔下車倒在馬路上，但又都爬起來，男追著女子要打，還又走回車上，讓車上乘客直呼誇張。

司機也停下車勸兩人冷靜處理，並告知兩人已報案請兩人等警方來。

蕭男與女友到忠二路派出所時，雙方已氣消，表示是因感情問題起口角，說一說就沒事了，互不提告訴，亦無須聲請保護令，兩人後來一起離開。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

兩人下車時，蕭男在車門口直接抓住女友猛摔下車。記者游明煌／翻攝
兩人下車時，蕭男在車門口直接抓住女友猛摔下車。記者游明煌／翻攝

女友 公車 基隆

延伸閱讀

員警疏失沒上銬 通緝犯衝大門跳女友車脫逃成功…判決出爐

臨時工不滿女友分手…拿美工刀脅迫性侵拍性愛片 判關7年3月定讞

女友離家出走5次逼出金鐘！　黃大煒興奮到模糊：太Shock

韓男殺女友！屍體塞泡菜冰箱冷藏1年未腐爛 代繳租回訊息掩罪行

相關新聞

影／公車上演情侶擂台！他抓女友一起猛摔下車 男起身續追打

基隆市蕭姓男子與女友今天搭市公車，疑因感情問題在座位吵得不可開交，兩人下車時，蕭男在車門口直接抓住女友推下車卻一起摔倒，...

坪林翁採完茶葉暴衝墜10米深山谷卡車內 消防員救出急送醫

新北市坪林區72歲陳姓男子今開車行經產業道路，不慎墜落10米深山谷，受困小貨車內，消防員費時1個多小時，於下午4時許以吊...

桃園老農整地意外引燃野火 逃避不及跌火堆搶救不治

桃園市蘆竹區長興路一段某農地昨午驚傳火警，徐姓老農疑似整地燒雜草當肥料時，零星火苗隨著強勁風勢四處飄散，意外引燃鄰近雜草...

等不及送醫院就來報到 台南救護人員飯店內迎接小寶貝

台南市消防局昨凌晨據報，南區新建路上飯店內有孕婦疑似臨盆，立即派遣人車前往，救護人員抵達後發現吳姓產婦在房間內已破水且胎...

自行車訓遇酒駕！竹北市代遭撞腦震盪、車全毀 喊話「酒駕是犯罪」

新竹縣竹北市民代表彭竣志昨日在進行長距離自行車訓練途中，不幸遭遇酒駕撞上，事發地點位於南下前往高雄左營路段，造成全身多處...

又是酒駕累犯！桃園交裁處公布15人姓名、照片

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。