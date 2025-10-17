影／公車上演情侶擂台！他抓女友一起猛摔下車 男起身續追打

基隆市蕭姓男子與女友今天搭市公車，疑因感情問題在座位吵得不可開交，兩人下車時，蕭男在車門口直接抓住女友推下車卻一起摔倒，兩人爬起來後，他又追著女友打。警方獲報趕往帶回，只是後來兩人氣消，未提告即一起離開。

基隆市警第一分忠二路派出所長徐紹文表示，今天上午8時24分獲報，仁愛區忠一路505公車上有一男一女吵得不可開交，經警方了解雙方為情侶關係，因感情問題在公車上發生口角，警方到場兩人並沒有受傷，但吵得不可開交，員警將男女帶返所，並依規定進行家暴通報。

警方調公車監視器發現，兩人下車時，蕭男在車門口直接抓住女友後猛摔下車，兩人一起摔下車倒在馬路上，但又都爬起來，男追著女子要打，還又走回車上，讓車上乘客直呼誇張。

司機也停下車勸兩人冷靜處理，並告知兩人已報案請兩人等警方來。

蕭男與女友到忠二路派出所時，雙方已氣消，表示是因感情問題起口角，說一說就沒事了，互不提告訴，亦無須聲請保護令，兩人後來一起離開。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線