桃園老農整地意外引燃野火 逃避不及跌火堆搶救不治

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市蘆竹區長興路一段某農地昨午驚傳火警，徐姓老農疑似整地燒雜草當肥料時，零星火苗隨著強勁風勢四處飄散，意外引燃鄰近雜草與廢棄物，現場火勢猛烈，老農逃避不及跌落火堆，造成全身90％燒燙傷，消防分隊送醫救治，今晨仍因傷重不治，起火原因待釐清。

119勤指中心昨天下午3時19分據報，位於蘆竹區長興路一段的田野間的雜草突然起火燃燒，火勢與濃煙夾雜風勢直竄天際，立刻派出第三救災救護大隊蘆竹分隊由小隊長姜永信擔任指揮官，派出11輛消防車、2輛救護車共34名救難救護人員前往灌救。

大批消防人車於7分鐘內趕抵現場，立刻部署水線搶救，3時38分迅速將火勢控制並不再延燒，救難人員持續灌救時，在火堆餘燼中驚見77歲徐姓老農倒地不起已無意識，立刻由蘆竹分隊救護車送往林口長庚醫院急救。

這起雜草火警在下午4時35分完全撲滅，燃燒面積約30餘坪的田地野草及廢棄物，由於老農全身受有百分之90的二至三度燒燙傷，院方急救至今天凌晨4時餘宣告不治，將待檢警相驗死因。

桃園市蘆竹區長興路一段某農地昨午驚傳火警，燃燒面積達100平方公尺，打火弟兄持續灌救時，在火堆中發現徐姓老農倒地不起，送醫急救因全身百分之90燒燙傷不治，起火原因待釐清。圖／民眾提供
桃園市蘆竹區長興路一段某農地昨午驚傳火警，燃燒面積達100平方公尺，打火弟兄持續灌救時，在火堆中發現徐姓老農倒地不起，送醫急救因全身百分之90燒燙傷不治，起火原因待釐清。圖／民眾提供

